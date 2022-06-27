Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
3 часа назад

Модель бросила возлюбленного за запрет участвовать в конкурсе на лучшие ягодицы

Lenta.ruиещё 1

Бразильская модель Кассила Прата бросила возлюбленного, который запрещал ей участвовать в конкурсе на лучшие ягодицы. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Модель бросила парня из-за конкурса на лучшие ягодицы
Фото:  Miss Bumbum Brasil Miss Bumbum Brasil

Представительница штата Токантинс рассказала, что бойфренд-комик пытался ее контролировать и был недоволен тем, что она выкладывает откровенные снимки в соцсети. По словам девушки, избранник просил ее прекратить распространять подобный контент, не принимая во внимание особенности ее работы.

Однако разрыв пары произошел после того, как мужчина попытался запретить Прате участвовать в популярном бразильском конкурсе Miss BumBum («Мисс бам-бам»).

«Он сказал мне отказаться от соревнования, иначе наши отношения закончатся. Это заявление как минимум оскорбительное. Я подумала о себе, о своей карьере, обо всем, чего я добилась, и решила, что не хочу, чтобы мужчина командовал мной и указывал мне, что я могу делать и чего не могу. Я свободный человек и не собираюсь отказываться от своих проектов», — объяснила свое решение модель.

Конкурс Miss BumBum основал 40-летний предприниматель Какау Оливер в 2011 году. Согласно условиям соревнования, женщинам запрещено пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. В августе 2018 года участницы данного конкурса сфотографировались с рентгеновскими снимками своих ягодиц, чтобы доказать отсутствие у них имплантов. Таким образом конкурсантки хотели привлечь внимание к проблеме смертности после пластических операций.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители