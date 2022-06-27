Модель бросила парня из-за конкурса на лучшие ягодицы

«Он сказал мне отказаться от соревнования, иначе наши отношения закончатся. Это заявление как минимум оскорбительное. Я подумала о себе, о своей карьере, обо всем, чего я добилась, и решила, что не хочу, чтобы мужчина командовал мной и указывал мне, что я могу делать и чего не могу. Я свободный человек и не собираюсь отказываться от своих проектов», — объяснила свое решение модель.