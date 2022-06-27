Россиянки рассказали о самых неудачных интимных приключениях

"Я была молода, как майская роза, а он очень красив. Я так ждала этого момента, кто бы знал. Посмотрели мы, значит, фильм. И дело пошло, начали раздеваться, снимает трусы, ложится на меня - три фрикции, думаю, сейчас начнем. И он такой: А я все. Я даже не поняла, что что-то было. Говорить я ему об этом, конечно же не стала Ушла домой и в миг разлюбила...".