Россиянки рассказали о самых неудачных интимных приключениях

У женщин случаются не только удачные свидания и фееричные ночи, но и совершенно провальные случаи. Многие рассказывают о своем неудачном опыте в соцсетях. Иногда это смешно, а в некоторых случаях печально. "Рамблер" разбирался в сексуальных фиаско, о которых россиянки рассказывали на форумах.
Особенно часто провалы случаются потому, что женские ожидания совсем не оправдываются и от Аполлонов с косой саженью в плечах в спальне не остается и следа:
"Я была молода, как майская роза, а он очень красив. Я так ждала этого момента, кто бы знал. Посмотрели мы, значит, фильм. И дело пошло, начали раздеваться, снимает трусы, ложится на меня - три фрикции, думаю, сейчас начнем. И он такой: А я все. Я даже не поняла, что что-то было. Говорить я ему об этом, конечно же не стала Ушла домой и в миг разлюбила...".
Иногда это было связано с печальными известиями:
"Познакомилась как-то с парнем. Красавчик ,высокий ,тело Аполлона, профессиональный спортсмен, ну мечта одним словом. Закрутилось, завертелось, свидание под луной ,рестораны и тд, но дальше поцелуев дело не шло ,так проходит месяц ,подруга решила сама взять всё свои руки ,сняла номер в отеле ,встретила его в одних чулках... Парень оказался импотентом, сказал что по много лет назад сидел на препаратах для роста мышц и теперь не может...".
Бывали просто анекдотичные случаи:
"Поехала я в Германию на свадьбу к подруге, ну пили там и танцевали с австрийцем одним, немного чем то на Тома Круза похож. Ну в конце вечеринки после горячих танцев мы пошли ко мне. В общем, начали мы с ним и тут он как заплачет и причитает: господи, спасибо тебе русская девушка, эти эмансипированные европейки, на кривой козе не подъедешь, спасибо тебе за секс, спасибо!".
Некоторые свидания могли перерасти в несчастные случаи:
" Толкнула парня на кровать в порыве страсти, он ударился о железное изголовье и вырубился. Через несколько минут я сама чуть не упала в обморок от стресса и хотела было взывать скорую, но мои шлепки по щекам вернули моего любимого в чувства. И самое интересное, что он решил продолжить...";
"Когда мне было лет 18, мы с будущим мужем решили прогулять универ и развлекаться дома. Начали с массажа. Я не нашла ничего умнее, как делать массаж с Капсикамом, кто не знает-это такая разогревающая мазь ( от радикулита и тд). После массажа последовал секс. И вот тут мы оба взвыли, наласкав друг друга руками после этой чертовой мази во всех интимных местах. У меня половые губы в трусы не помещались, так все раздуло. Про него и говорить не хочу";
"Ну в общем, мне за 30, парню до 30. Первый раз с ним, страсть кипит, он сверху, я уже вижу финишную черту. И тут у меня что-то смещается в позвонке в районе поясницы. Я начинаю поскуливать, пошевелиться особо не могу и сказать тоже не могу... Решила, что если еще и про поясницу скажу, то будет полный провал.
Но парень мои поскуливания воспринял по своему и начал увеличивать интенсивность. Мне все хуже. Но тут уже и финиш вот-вот. В общем, под конец я орала, скулила, но по итогу парень остался уверен, что он просто космос, а я - что пора лечить спину".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены; истории опубликованы на канале Admin.Anshlak и других популярных форумах.