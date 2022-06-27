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1 час назад

Психолог дала совет для первого занятия сексом после смерти партнера

Lenta.ru

Психолог, специалист по работе с горем Коринн Лаан рассказала о том, каким должно быть первое занятие сексом после смерти предыдущего партнера. Ее совет на эту трудную тему приводит издание Metro.

Психолог дала совет для первого занятия сексом после смерти партнера
Фото:  Unsplash Unsplash

По словам Коринн, прежде всего, нужно не торопиться, если не хочется вновь вступать в интимную связь после потери. Она указала на то, что думать об умершем партнере во время первого секса с новым — нормально.

«Любовь продолжается. Попытайтесь расслабиться, выровнять дыхание, успокоиться и существовать в моменте», — говорит она.

Психолог дала совет четко сформулировать новому партнеру то, чего от него хочется на физическом и эмоциональном уровне, и внимательно выслушать его пожелания

Если интимная жизнь становится проблемной, Коринн рекомендует обратиться в психотерапевту и проработать чувство вины.

«Вина за то, что вы слишком быстро оправились после трагедии, обычное дело. Нормально чувствовать, что вы предаете память о возлюбленном. Делайте то, что кажется правильным, и не заглушайте воспоминания о прошлом», — говорит она.

Ранее сексолог Рейчел Кук перечислила шесть правил, которым нужно следовать решившим расстаться парам. Она рекомендует во время расставания четко указывать причины разрыва, быть честным, не общаться с экс-партнером покровительственно, не бросать его с помощью сообщения в мессенджере, признавать свою часть ответственности и не отправлять человека в игнор.

Любовь,Рейчел Кук,
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