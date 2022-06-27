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36 минут назад

Эксперт дала рекомендации по выбору позы в сексе

Москва24

Расположение эрогенной зоны у женщины является одним из важных факторов при выборе позе в сексе, считает врач-сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии Елена Малахова.

Эксперт дала рекомендации по выбору позы в сексе
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Если у женщины эрогенные зоны локализуются в области клитора, то для нее предпочтительной позой будет поза наездницы, потому что таким образом косвенно может стимулироваться половым членом. Если у женщины локализованы эрогенные зоны по задней стенке во влагалище, то предпочтительнее будет поза, когда она лежит на спине с высоко поднятыми ногами",

– цитирует ее "Газета.ру".

По словам эксперта, наиболее комфортной для женщины будет та поза, в которой ей удается достигнуть оргазма. Кроме того, необходимо обращать внимание на ощущения при в конкретной позе.

Ранее сексолог Юлия Толмачева рассказала, что важную роль в сексе играет возраст. По ее мнению, идеальными любовниками мужчины становятся ближе к 40 годам. Эксперт пояснила, что мужчин от 18 до 25 лет отличают пылкость и страстность, которые не дают сосредоточиться на удовольствии партнерши. Позднее у сильного пола меняются либидо и гормональный фон, что позволяет им научиться "смаковать процесс". У женщин, по словам Толмачевой, все зависит как от гормонов, так и от образа жизни. После 45 лет, когда уже выросли дети, женщины больше заинтересованы в процессе секса.

Любовь,Елена Малахова,
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