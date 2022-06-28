Психолог рассказала, как покорить любого мужчину

"Обязательно флиртуйте, шутите, отвечайте на вопросы, все с полунамеками. Дайте мужчине вас рассмотреть, понаблюдать за вами с разных сторон и ракурсов. Со свидания нужно уйти чуть раньше, оставив его немного голодным. Если вы окажетесь в публичном месте, где есть музыкальный инструмент, а вы умеете на нем играть, то обязательно продемонстрируйте это. В человека за роялем невозможно не влюбиться!"