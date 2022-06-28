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3 часа назад

Психолог Вероника Степанова рассказала, как покорить любого мужчину

Вечерняя Москва

Психолог и видеоблогер Вероника Степанова назвала главные секреты покорения мужских сердец.

Психолог рассказала, как покорить любого мужчину
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, чтобы привлечь партнера, нужно привлекать саму себя. Нужно любоваться своей внешностью, наслаждаться фигурой и постоянно хвалить себя. Нужно подходить к зеркалу и отмечать сильные стороны внешности, такой аутотренинг надо проводить каждый день. Только полюбив себя, можно транслировать это окружающим.

"Во-вторых, нужно находиться в приподнятом настроении. Мужчина должен позиционировать уверенность в себе, а женщина должна быть легкой, беззаботной, благоговейной, радостной и позитивной. Никакого груза и напряжения быть не должно",

— объяснила Степанова в новом выпуске на своем YouTube-канале.

В-третьих, нужно уделить внимание образу. Макияж и маникюр должны присутствовать, но не должны быть слишком яркими и вызывающими. При выборе одежды предпочтение лучше отдать вещам, которые подчеркивают фигуру — на такие наряды мужчины активнее реагируют. При общении с противоположным полом Степанова рекомендует не замирать, как статуя, а двигаться, периодически поправляя волосы, меняя позу и улыбаясь.

"Обязательно флиртуйте, шутите, отвечайте на вопросы, все с полунамеками. Дайте мужчине вас рассмотреть, понаблюдать за вами с разных сторон и ракурсов. Со свидания нужно уйти чуть раньше, оставив его немного голодным. Если вы окажетесь в публичном месте, где есть музыкальный инструмент, а вы умеете на нем играть, то обязательно продемонстрируйте это. В человека за роялем невозможно не влюбиться!"

— посоветовала эксперт.

Психолог Марк Бартон назвал главные женские ошибки, которые не простит настоящий мужчина. Одна из первых, которую чаще всего совершают девушки, — чрезмерный контроль над партнером.

Любовь,Вероника Степанова,
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