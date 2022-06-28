Русскоязычные мужчины названы лучшими мужьями

86% проживающих за границей русскоязычных женщин для серьезных отношений хотели бы выбрать русскоязычного мужчину. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса RusDate, передает «МИР 24».
При этом 92% опрошенных женщин указали, что владеют иностранными языками и не имели бы проблем при знакомстве с нерусскоязычными гражданами. Из положительных качеств русскоязычных мужчин они назвали образованность, искренность, справедливость, душевность, сентиментальность, щедрость, а также умение самостоятельно справляться с бытовыми проблемами.
Авторы опроса также составили рейтинг востребованности мужчин стран СНГ: Россия – 26%, Беларусь 21%, Грузия – 15%, Армения – 12%, Молдова – 9%, Азербайджан – 8%, Казахстан – 5%, другие страны – 4%.
«Многие из русскоязычных мужчин достигли значительных высот за границей, работают успешными врачами, адвокатами, программистами, и в материальном плане могут превосходить местных мужчин. Поэтому все больше русскоязычных женщин стремятся выйти замуж за русскоязычных мужчин», – прокомментировал данные опроса директор по развитию RusDate Роман Леви.
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