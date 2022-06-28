Русскоязычные мужчины названы лучшими мужьями

86% проживающих за границей русскоязычных женщин для серьезных отношений хотели бы выбрать русскоязычного мужчину. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса RusDate, передает «МИР 24».

При этом 92% опрошенных женщин указали, что владеют иностранными языками и не имели бы проблем при знакомстве с нерусскоязычными гражданами. Из положительных качеств русскоязычных мужчин они назвали образованность, искренность, справедливость, душевность, сентиментальность, щедрость, а также умение самостоятельно справляться с бытовыми проблемами.