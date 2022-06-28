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3 часа назад

Мужчина сделал татуировку с именем новой девушки и расстался с ней через 2 недели

Газета.Ru

Мужчина из США сделал татуировку с именем своей новой девушки, но расстался с ней через две недели, пишет Mirror. Пожив вместе, он и его подруга поняли, что им не по пути.

Мужчина сделал татуировку с именем девушки и расстался с ней
Фото: Газета.руГазета.ру

27-летний Терренс Грин познакомился с Алисой Томас в интернете. Общение пары развивалось настолько стремительно, что через две недели американец переехал к своей возлюбленной в Канаду. Более того, мужчина даже сделал татуировку с именем новой пассии.

Но как только Грин приехал к Алисе, их отношения начали портиться. По словам Терренса, всему виной друзья Томас, которые не очень одобряли ее выбор.

«Я сказал ей, что ей нужно прекратить общение с друзьями, если она хочет сохранить наши отношения», — рассказал он.

Грин добавила, что Алиса постоянно плакала, жалуясь, как ей трудно. Мужчина понял, что не сможет больше находиться в такой атмосфере, собрал свои вещи и уехал спустя две недели после переезда.

«Я сказал Алисе, что собираю вещи и ухожу. Ей было грустно из-за этого, но я думаю, она хотела, чтобы я ушел», — добавил американец.

Терренс рассказал, что планирует свести татуировку, но не жалеет о том, что произошло.

Ранее американец растрогал мать татуировкой в виде ее укуса.

Любовь,
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