Лучше не будет: 5 признаков, что отношения обречены

Иногда бороться за роман бессмысленно, проще отступить, чтобы сохранить себя.
Идеальных отношений. Конечно, не бывает. Многие психологи и семейные консультанты считают, что именно в сложные моменты влюбленные становятся ближе и выходят на новый уровень взаимопонимания.
Но иногда бороться за отношения бесполезно, у романов тоже бывают неизлечимые болезни. Тогда то, что должно давать силы и уверенность, начинает опустошать и может привести к депрессии. Психологи выделяют несколько признаков, указывающих на то, что лучшим вариантом для «заболевших» отношений станет расставание.
Компромисс — отличный помощник в выстраивании здоровых отношений, но искать его необходимо двоим. Однако бывают ситуации, когда один из партнеров постоянно отказывается от своих интересов, чтобы порадовать и успокоить избранника.
Если вы постоянно делаете то, что вам не свойственно, соглашаетесь на неприятные вещи и постоянно прощаете, ваши границы постепенно стираются, а вместе с ними и особенно личности.
Романтические отношения не должны становиться адом для одного из влюбленных. Отказываясь от себя, невозможно быть счастливым.
Отношения и брак вряд ли можно сравнить с безмятежной прогулкой. В какие-то моменты каждый из партнеров чувствует себя опустошенным, иногда кажется, что без партнера жизнь была бы проще. Но потом наступает светлая полоса.
Роман не должен превращаться с постоянную череду обид. Ощущение, что вы несчастны, продолжающееся долгий период времени, сигнализирует о том, что союз себя изжил.
Вспомнить экс-возлюбленного, увидев похожего мужчину на улице, нормально. А держать его в мыслях постоянно — тревожный сигнал. Со временем наша память стирает негативные эмоции, оставляя лишь радостные моменты.
Возвращаясь мысленно в эти переживания, мы пытаемся защититься от реальности, в которой вы несчастливы.
Вы по привычке вместе отправляетесь на прогулку, убираетесь в квартире или обсуждаете финансовые вопросы. Но когда хочется отдохнуть, стараетесь уединиться с книгой или сериалом, а может отправиться на прогулку с подругами.
Многие разведенные пары вспоминают, что пришли к решению расстаться, когда стали думать об обществе друг друга, как о наказании или необходимости.
Дружба и отношения — огромный ресурс для восполнения сил. Но иногда роман начинает вас обесточивать: вы чувствуете апатию, усталость и понимаете, что больше не справляетесь с ситуацией.
Не стоит пытаться искать еще один способ спасти отношения, если желания и сил на это больше нет. Иначе можно заработать эмоциональное выгорание, которое потребует профессиональной помощи.