Как из «хорошей жены и матери» превратиться в женщину, которую боятся потерять

Любой женщине хочется, чтобы мужчина ею дорожил. Многим кажется, что это зависит от внешней красоты, молодости, привлекательности тела. Однако мужское внимание, забота и любовь часто достаются самым обычным внешне женщинам. От чего это зависит, и как стать именно той, привлекательной и незабываемой, рассказала женский наставник, эксперт по системному мышлению Юлия Владис.

Юлия Владис — женский коуч, эксперт по системному мышлению и межличностным отношениям. Автор методики «Системного моделирования жизни».

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Главная проблема многих женщин

Так сложилось в нашем обществе, что женщины зачастую выпадают из одной из самых важных ролей своей жизни — женской роли. И это основная проблема. Девочки из родительской системы сразу попадают в отношения «я — партнер», «я —дети» и без перехода обретают роль жены и матери. Пропускается важнейшая для становления и понимания себя система «я как женщина».

Что при этом происходит? Успешные качества ребенка — быть хорошим, послушным, удобным, успевающим, воспитанным вы переносите в новую жизнь. Девушка не превращается в успешную, уверенную в себе женщину, которая точно знает, чего хочет, умеет наполняться, уделять внимание себе, а ведь от этого зависит ваш уровень энергии и ресурсности. Этот шаг оказывается пропущенным. Вы остаетесь в детской позиции, считая, что если будете хорошей и удобной, то вас будут любить и ценить. В таком качестве переходите в систему «я — партнер» и начинаете играть совершенно не свою роль. При этом женщины нет, а есть хороший, послушный, удобный ребенок либо мать, стремящаяся перевоспитать мужчину. Но это не подходящие роли, нахождение в которых вызывает последствия. Мужчина вас не хочет, поскольку с мамами и детьми не спят. Из семьи уходит влечение, секс, взаимопонимание — все это теперь ищется на стороне. Ведь без осознания себя как женщины, которая знает собственные потребности, желания, ценит и верит в свои силы, невозможно выстроить гармоничные отношения.

Я — хорошая для всех или счастливая?

Первое, что ни в коем случае нельзя игнорировать, если хочешь быть счастливой, — это система «я с собой». Многие живут чужими мыслями, желаниями, целями.

Это идет из детства, когда мы так и не выходим из детско-родительских отношений, не сепарируемся, либо пытаемся отделиться, «сбежав» в брак. Когда женщина проходит отношения «я с собой», она знает, что может сама себе дать все что нужно, способна самостоятельно наполняться энергией, наслаждаться, не требуя от других ни любви, ни внимания, ни признания. Именно такая женщина является истинным магнитом для мужчин, ее боятся потерять, поскольку она воспринимается как источник вдохновения, радости, наполненности. Вы остаетесь в детской позиции, не нашли себя, как женщину, если:

сначала делаете все для других, игнорируя себя; постоянно ощущаете недостачу чего-то; не чувствуете собственную сексуальность и притягательность; не имеете времени на себя, постоянно решая проблемы других.

Сначала нужно стать той самой главной женщиной для себя, и только потом это заметят окружающие. «Хорошая» — это не профессия, это детская позиция. Занимая ее не получится быть гармоничной, успешной, любимой. Здесь важно задать себе вопрос: «Я — хорошая или счастливая в отношениях?». Эти два пути невозможно объединить в один. Или хорошая для всех, или счастливая. Поэтому необходимо вернуться к системе «я с собой», посмотреть, куда уходит энергия, что вы делаете через «не хочу» и «потому что так надо» и постараться восстановить равновесие.

Главная женщина своей жизни

Важный момент: изначально мы не знаем, каково это, быть женой, мамой, поэтому берем чужие сценарии тех, кто вокруг — мамы, бабушки, сестры, подруги.

И поэтому проживаем чужую жизнь. Чтобы жизнь стала гармоничной нужно зайти в систему «я с собой», найти свое место и написать собственный сценарий жизни — «как хочу я». И уже с ним идти в отношения. Счастливая женщина всегда играет главную роль в своей жизни, а не ставит себя на последнее место. И речь не об эгоизме, попирании чужих желаний и игнорировании других людей, а о поиске себя настоящей, понимании собственных желаний, стремлений, потребностей.

Незабываемая женщина, которую мужчина боится потерять:

имеет много энергии, она ресурсна, поскольку знает, чем может себя наполнять и сохранять; знает, что нужно ее телу, и дает это; не боится перемен и экспериментов; всегда находит время на себя; чувствует себя полноценной и наполненной, даже если рядом нет мужчины; держит баланс во всех сферах жизни, проигрывает разные роли, не падая в достигаторство либо полностью в заботы о доме и семье.