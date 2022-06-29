ТОП-5 признаков, как распознать абьюзера

Тема абьюза стала все чаще подниматься в обществе. К счастью, люди, которые столкнулись с разными психологическими манипуляциями в отношениях, не бояться об этом говорить. Сейчас большинство людей, вступая в отношения, даже не предполагают, по какой схеме развиваются подобные отношения. Они свято верят, что насилие можно распознать с первого взгляда. Но это далеко не так. Специально для тебя мы собрали топ-5 самых точных признаков, что рядом с тобой стоит абьюзер.

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Висхолдинг – самый частый пример «невидимого насилия», которое переживают очень многие люди в браке и в любви. Например, ты всеми силами пытаешься обсудить проблемы в любовном союзе, но вторая сторона делает всё, чтобы не слушать. Это не что иное, как способ заполучить над тобой власть. Главное правило гармоничной семьи – выяснять отношения с помощью разговоров, говорить ртом и ТОЛЬКО о себе. Не использовать фраз: «Ты сволочь, все из-за тебя». Лучше выбрать такую формулировку: «Мне не нравится то и это». Если при таком экологичном подходе ты сталкиваешься с отказом и тебя вынуждают буквально подчиняться другому человеку, то стоит задуматься.

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Другой классический пример абьюзивных отношений — один из партнеров не имеет доступа к деньгам, ограничен в общении с друзьями и полностью зависит от решений другого. Запомни: никто никому не может принадлежать, ни в отношениях, ни на работе, ни в дружбе. Поэтому не стоит бояться принимать самостоятельные решения.

Эгоцентризм. Человек не думает о желаниях, эмоциях и чувствах другого. Все его действия в отношениях направлены на его самого. Партнеру наплевать на ваш страх, здоровье и нужды.

Перекладывание ответственности. Абьюзер утверждает, что именно ты спровоцировал его и заставил действовать именно так. Человек жертву ответственной за свои неудачи.

Партнер часто обижает тебя неприятными словами, маскируя их под «шутку». Человек может угрожать и запугивать, ломать твои вещи, а потом сводить все на «прикол». Но в каждом саркастичном замечании или обидной шутке есть доля правды. Помним об этом.