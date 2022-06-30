Ученые говорят о скором появлении «любовного зелья»

Учёные говорят о том, что изобрести сейчас «любовное зелье» не составит особой проблемы. Известно, что может войти в состав таких средств – гормоны, антидепрессанты и другие компоненты, определённым образом воздействующие на мозг. Нейрохимия любви разгадана – но насущными для разработки подобных препаратов остаются этические аспекты.

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Эксперты говорят о том, что любовные зелья могут стать доступными в течение трёх-пяти лет. В частности, «лекарства для любви» могут содержать «гормон объятий» окситоцин, антидепрессанты, которые помогут брошенным людям начать новые отношения, и т.д.

Антрополог доктор Анна Мачин из Оксфордского университета отметила, что некоторые препараты могут создавать эффект влюблённости. Она констатировала, что сейчас известно много о нейрохимии любви, что позволяет предложить решения для улучшения способности человека находить любовь, или оставаться влюбленными, сохранять чувства в сложных ситуациях в парной терапии.