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2 часа назад

Ученые говорят о скором появлении «любовного зелья»

Сибмеда

Учёные говорят о том, что изобрести сейчас «любовное зелье» не составит особой проблемы. Известно, что может войти в состав таких средств – гормоны, антидепрессанты и другие компоненты, определённым образом воздействующие на мозг. Нейрохимия любви разгадана – но насущными для разработки подобных препаратов остаются этические аспекты.

Ученые говорят о скором появлении «любовного зелья»
Фото: СибмедаСибмеда

Эксперты говорят о том, что любовные зелья могут стать доступными в течение трёх-пяти лет. В частности, «лекарства для любви» могут содержать «гормон объятий» окситоцин, антидепрессанты, которые помогут брошенным людям начать новые отношения, и т.д.

Антрополог доктор Анна Мачин из Оксфордского университета отметила, что некоторые препараты могут создавать эффект влюблённости. Она констатировала, что сейчас известно много о нейрохимии любви, что позволяет предложить решения для улучшения способности человека находить любовь, или оставаться влюбленными, сохранять чувства в сложных ситуациях в парной терапии.

Сейчас больше нюансов в этом вопросе касается этических норм: насколько этичным может быть применение «любовного зелья». Именно эти вопросы отодвигают его создание. Но, по мнению эксперта, оно всё равно уже не за горами.

Любовь,
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