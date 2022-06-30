Как понять, что мужчина не настроен на серьезные отношения

Иногда партнер сам подает вам сигналы. Даже не стоит спорить с тем, что каждая девушка представляет своего нового партнера в качестве если не мужа, то уж мужчины для серьезных отношений. Однако у мужчин планы на ваши отношения не всегда совпадают. Мы решили немного помочь вам для того, чтобы вы не тратили слишком много времени на мужчин, которые не стремятся строить с вами будущее.

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Он принимает решения и не спрашивает вашего мнения

Конечно, в этом случае велика вероятность, что вы имеете дело с абьюзером, и здесь нет других вариантов, кроме как расставание. Но бывает мужчине просто не интересно мнение женщины, которую он не видит в качестве своей постоянной партнерши или жены. Естественно, он не будет спрашивать, принимаете вы его решение или нет.

Он не хочет знакомить вас с друзьями

Не говоря уже о близких и семье. Когда мужчина не планирует с вами длительные отношения, он просто не будет включать вас в свой личный круг. Причем речь идет не только о знакомствах с его окружением, но он может не разрешать вам выкладывать совместные фото в соцсетях. Это также является «звоночком», что партнер не планирует развивать с вами отношения.

Он не собирается исполнять «мужскую роль»

Если мужчина не заинтересован в продолжении ваших отношений, он без всяких напоминаний будет вам помогать, даже если вы не просите его об этом. Кстати, многие женщины игнорируют этот момент, считая, что они и сами могут справиться с той же заменой зимних шин. И все же даже такие мелочи должны вас насторожить — почему мужчина пропадает, когда вы надеетесь на него? Задумайтесь.

Его подарки можно легко передарить