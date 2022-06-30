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2 часа назад

100-летние супруги раскрыли секрет крепкого брака

Lenta.ru

Супруги из США, поженившиеся 79 лет назад, рассказали, как познакомились, и раскрыли секрет счастливого брака. Об этом сообщает WHBQ-TV.

100-летние супруги раскрыли секрет крепкого брака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уильям Хьюберт Маликот и его жена Фрэнсис Джун Напье родились в июле 1922 года. 8 июня 1943 года они поженились в штате Индиана, а после Второй мировой войны, во время которой Маликот служил в ВМФ США, обосновались в городе Гамильтон, штат Огайо, где и живут по сей день.

Главным секретом крепкого брака 100-летние муж и жена назвали взаимопонимание и уважительное отношение друг у другу. Маликот сказал, что они прожили столько лет вместе потому, что всегда находили общие интересы, понимали важность семьи и никогда не ссорились.

Мужчина рассказал, что встретил будущую избранницу, когда пошел в церковь за компанию со знакомыми. «Задняя скамья чудесным образом была пустой, так что мы вошли. А в ряду перед нами сидели девушки. Джун обернулась и улыбнулась мне», — рассказал Маликот.

Долгожитель 50 лет проработал механиком с компании Diebold, а его супруга занималась домашними делами и растила троих детей. Сейчас у пары 7 внуков и 11 правнуков. Все семья соберется в Гамильтоне в июле, чтобы отметить 100-летний юбилей Хьюберта и Джун и отметить 79-ю годовщину их свадьбы.

Ранее прожившие без ссор 30 лет супруги из США перечислили правила счастливого брака. Лайф-коуч Ханна Кили и ее муж Блэр Кили считают, что прожили вместе так долго потому, что научились всегда говорить открыто о своих чувствах.

Любовь,
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