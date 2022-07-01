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38 минут назад

Семейный психолог объяснил пользу разлуки для отношений

Вечерняя Москва

Быть все время вместе — опасно для отношений. В таком случае влюбленные могут опротиветь друг другу. Об этом рассказал семейный психолог Александр Шахов.

Семейный психолог объяснил пользу разлуки для отношений
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Отдыхать друг от друга нужно, это просто необходимо, это абсолютно необходимо. Вот многие думают, особенно девочки или женщины, которые все еще девочки, насмотревшись фильмов, что отношения — это когда не расстаются никогда-никогда, — пояснил эксперт.

По словам Шахова, любимый человек может надоесть, как любимое некогда блюдо или фильм. Виной всему закон Фехнера, при котором реакция на один и тот же стимул снижается.

По словам психолога, отношения нужно регулярно обновлять. Нервная система человека привыкает ко всему, так возникает «бытовуха». Он подчеркнул, что такова физиология, с этим ничего нельзя поделать.

Шахов советует периодически расставаться на время, чтобы укреплять семью. Речь не идет о долгой разлуке, скорее, о раздельном отдыхе или выходе в свет по отдельности, сообщает Пятый канал.

Любовь,Александр Шахов,
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