Названы распространенные ошибки желающих отношений женщин

«Куда разумнее принимать своего партнера с теми достоинствами и недостатками, которые у него есть. Просто подумайте о том, что в нем есть хорошего, за что вы его цените, и готовы ли вы ради этого закрыть глаза на какие-то его черты характера», — рекомендовала Романив.