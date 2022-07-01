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2 часа назад

Названы распространенные ошибки желающих отношений женщин

Мослента

Наиболее распространенные ошибки женщин, которые желают романтических отношений с мужчинами, «Мосленте» назвала семейный психолог Ольга Романив. Она объяснила, что частой ошибкой можно считать проявление женщиной навязчивости. Психолог считает нормальным желание быть уверенной в завтрашнем дне, но советует помнить о личных границах мужчины и не нарушать их.

Названы распространенные ошибки желающих отношений женщин
Фото:  Мослента Мослента

«Думать, что партнер читает мысли, тоже ошибка. Практически каждая женщина этим грешит. Конечно, хочется, чтобы мужчина рядом предугадывал желания и сам до всего доходил, но в жизни все работает по-другому. Пока вы конкретно не скажите мужчине, что хотите, вы не получите это», — сказала Романив.

Еще одной причиной неудачного романа психолог назвала навязчивые мысли об отношениях. Эксперт посоветовала не зацикливаться на этой теме и не забывать думать о себе. Иначе женщина перестает быть интересной мужчине. Романив рекомендует иметь свои увлечения, друзей и любимую работу.

Другими распространенными ошибками Романив считает проявление недовольства и беспричинной ревности, а также попытки доминирования в отношениях с партнером. Она не советует стараться изменить своего партнера, так как люди, особенно взрослые, в принципе не склонны к изменениям.

«Куда разумнее принимать своего партнера с теми достоинствами и недостатками, которые у него есть. Просто подумайте о том, что в нем есть хорошего, за что вы его цените, и готовы ли вы ради этого закрыть глаза на какие-то его черты характера», — рекомендовала Романив.

Любовь,Ольга Романив,
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