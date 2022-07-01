4 признака того, что муж жаждет развода

Если у вас возникла мысль о том, что супруг хочет развода, наверняка для нее есть свои основания. Возможно, поведение мужа за последнее время сильно изменилось, но даже радикальные трансформации не всегда говорят о том, что мужчина намерен расторгнуть брак.

Фото: Кадр из фильма "Брачная история" Кадр из фильма "Брачная история"

Однако есть несколько признаков, которые явно могут указывать на готовность к разводу. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Он не хочет работать над отношениями

Союз партнеров – это обоюдное взаимодействие, а не игра в одни ворота. Если вы при наличии существенных проблем предлагаете мужу пойти к семейному психологу, выполнить ту или иную практику на укрепление отношений или откровенно поговорить, а он лишь отмахивается от вас, значит, его едва ли волнует судьба ваших отношений.

Вы не занимаетесь сексом

Снижение либидо может происходить по разным причинам – плохое настроение, стресс и депрессия могут крайне негативно сказываться на сексуальном желании. Однако, если вы уверены, что с супругом все в порядке, а секса у вас не было уже несколько месяцев, хотя раньше он был еженедельно – это повод насторожиться.

Тревожным звоночком является даже не столько отсутствие интимной близости, сколько отсутсвие теплоты. Если мужчина перестал вас целовать, обнимать и проявлять хоть какую-то тактильность, с ним пора серьезно поговорить.

Он избегает вас

Все свободное время он проводит либо, занимаясь своими делами, либо встречаясь с друзьями. Оказавшись вместе дома, вы ведете себя больше как соседи, чем как супруги: не общаетесь, не ужинаете вместе и в целом никак друг с другом не контактируете.

Всем нам нужно личное пространство, и это нормально иметь желание время от времени побыть в одиночестве. Но если только из этого и состоит ваша жизнь в браке, это по меньшей мере странно.

Он резко начал следить за собой