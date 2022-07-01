Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

4 признака того, что муж жаждет развода

Мира Маркина

Если у вас возникла мысль о том, что супруг хочет развода, наверняка для нее есть свои основания. Возможно, поведение мужа за последнее время сильно изменилось, но даже радикальные трансформации не всегда говорят о том, что мужчина намерен расторгнуть брак.

4 признака того, что муж жаждет развода
Фото: Кадр из фильма "Брачная история"Кадр из фильма "Брачная история"

Однако есть несколько признаков, которые явно могут указывать на готовность к разводу. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Видео дня

Он не хочет работать над отношениями

Союз партнеров – это обоюдное взаимодействие, а не игра в одни ворота. Если вы при наличии существенных проблем предлагаете мужу пойти к семейному психологу, выполнить ту или иную практику на укрепление отношений или откровенно поговорить, а он лишь отмахивается от вас, значит, его едва ли волнует судьба ваших отношений.

Вы не занимаетесь сексом

Снижение либидо может происходить по разным причинам – плохое настроение, стресс и депрессия могут крайне негативно сказываться на сексуальном желании. Однако, если вы уверены, что с супругом все в порядке, а секса у вас не было уже несколько месяцев, хотя раньше он был еженедельно – это повод насторожиться.

Тревожным звоночком является даже не столько отсутствие интимной близости, сколько отсутсвие теплоты. Если мужчина перестал вас целовать, обнимать и проявлять хоть какую-то тактильность, с ним пора серьезно поговорить.

Он избегает вас

Все свободное время он проводит либо, занимаясь своими делами, либо встречаясь с друзьями. Оказавшись вместе дома, вы ведете себя больше как соседи, чем как супруги: не общаетесь, не ужинаете вместе и в целом никак друг с другом не контактируете.

Всем нам нужно личное пространство, и это нормально иметь желание время от времени побыть в одиночестве. Но если только из этого и состоит ваша жизнь в браке, это по меньшей мере странно.

Он резко начал следить за собой

Раньше мужа было невозможно затащить в спортзал или на пробежку, а теперь он исправно качается три раза в неделю и даже нанял личного тренера? Не стоит радоваться позитивным изменениям раньше времени. Вполне возможно, что внезапно возникшая озабоченность своей внешностью напрямую связана с другой женщиной, на которую ваш благоверный хочет произвести впечатление.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители