Сексолог назвала характерные признаки «любовного наркомана»

Существует ряд характерных признаков, по которым можно распознать в своем идеальном на первый взгляд партнере зацикленного на поиске любви человека, утверждает эксперт по отношениям и сексолог Трейси Кокс. Ее слова передает издание Daily Mail.

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Специалистка пояснила, что «любовный наркоман» больше заинтересован в том, чтобы влюбляться, чем в реальных отношениях, поэтому, когда он не испытывает этих эмоций, чувствует себя отчаянно несчастным. Такой человек, как правило, ненавидит одиночество и отчаянно стремится найти себе пару и построить «идеальные отношения». Зачастую его желание обрести эмоциональную близость перерастает в одержимость, которой он подчиняет все сферы жизни.

Еще одним признаком любовной зацикленности Кокс назвала желание максимально ускорить отношения и доказать подлинность чувств. Зацикленный на поиске пары человек уже через две недели свиданий начинает в деталях планировать будущую совместную жизнь и может сделать предложение, он постоянно звонит и пишет, приходит без приглашения, ревнует без повода и нарушает границы, объяснила эксперт.