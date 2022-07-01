Психолог назвала способы прийти в себя после токсичных отношений

«Трудно исцелиться, когда токсичный человек пытается вернуть вас». Она настоятельно советует заблокировать его или ее номер телефона и страницы в соцсетях. Далее, по мнению психолога, нужно возобновить контакт с эмоционально здоровыми людьми. «Токсичный человек, возможно, изолировал вас от друзей и семьи, которым вы доверяете. Абьюзивный партнер видел в них угрозу, потому что они, скорее всего, сказали бы вам, что это нездоровые отношения»,