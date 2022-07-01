9 причин, почему отношения закончились

Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала, почему союз мужчины и женщин может распасться и о том, стоит ли всеми силами его сохранять
Это когда партнер играет не свою роль: пытается быть либо родителем, либо ребенком, либо вообще Богом в отношениях. Мы говорим о ситуациях, когда женщина или мужчина пытаются контролировать друг друга: допрашивают, изматывают назиданиями. Ни о каком любовном взаимодействии здесь речи не идет. Или еще вариант, когда один из партнеров занимает позицию Всевышнего: требует, чтобы его слушались беспрекословно и буквально поклонялись ему. Все это про нездоровую коммуникацию в паре, которой однажды придет конец. Поэтому запомните: вы в отношениях равны и действовать следует именно с позиции равнозначности. Встаньте на свое место в вашем союзе и строить его экологично.
Главный признак — вы все время хотите переделать партнера и живете в постоянном недовольстве. Это в корне неверно, ведь таким образом вы расходуете его и свою жизнь на деструктив. Примите партнера таким, какой он есть: оставьте попытки выжать из него «лимонный сок», если он является «морковкой».
В этом случае вы чувствуете себя несчастной в отношениях и ничего с этим не делаете. Как известно, отношения — это всегда дорога с двусторонним движением. Если кто-то начинает халтурить и перестает вкладываться, то они обязательно разрушатся. Поэтому ваша задача и задача вашего партнера постоянно расти, развиваться вместе. Ощущение того, что вы несчастны целиком и полностью находится в зоне вашей ответственности. Поэтому именно вам важно понять, что не так и постараться исправить это.
Они так или иначе должны у партнеров совпадать. Очень важно смотреть, о чем мечтает партнер, какие у него ценностные ориентиры. При их несостыковке с вашими лучше отношения даже не начинать.
Почему вообще партнеры ревнуют друг друга? Из-за глубинной неценности себя. Юлия Хадарцева: «Когда я чувствую себя львицей и царицей, то у меня появляется четкое осознание, что мой лев всегда вернется ко мне. А если он выбрал другую женщину, то здесь также бесполезно ревновать. Это его выбор». Вообще ревность и тотальный контроль — это эмоциональный терроризм, который изматывает обоих. И здесь стоит несколько раз подумать: а нужно ли вам это? Если вас делают своей вещью, все время за вами следят, ревнуют к каждому столбу — то с таким человеком, скорее всего, не нужно быть. Если вы сами очень ревнивы, поработайте со своей ценностью и дайте людям свободу. Поймите: вас либо любят и ценят, либо нет. И в одном и во втором случае ревновать бесполезно.
Отношения на расстоянии невозможно сделать по-настоящему глубокими и близкими. Рано или поздно они сойдут на нет. Ведь мы состоим из души, тела и личности. И тело должно контактировать с телом партнера. Если сейчас вы находитесь именно в таком союзе, не тешьте себя иллюзиями и обратите внимание на тех мужчин, которые находятся рядом с вами.
Такое случается, например, когда вам четыре года обещают развестись с женой, а вас держат в любовницах. Также у отношений нет будущего, когда у партнеров большая разница в возрасте. Конечно же, бывают и исключения. Но в большинстве случаев разница в возрасте ведет к различиям в ценностях и целях. Сюда же относятся серьезные несовпадения в религиозных вопросах. Эти аспекты нужно оценить еще на этапе знакомства.
Когда вы в отношениях пытаетесь угодить. Вы как будто все время чувствуете себя виноватой, пытаетесь извиниться за все на свете. В какой-то момент чаша терпения переполнится, и отношения закончатся.
Сюда относятся бесконечные вспышки гнева, домашнее насилие и когда вы перманентно пребываете в треугольнике Карпмана (тиран-жертва-агрессор). По-хорошему, такие отношения лучше не продолжать.. Даже если ваша пара распалась, не нужно бояться остаться без пары. Скорее бойтесь больных отношений, который лишают вас жизненных сил. Многие люди так сильно боятся одиночества, что мирятся с домашним насилием, с контролем, с неэкологичным поведением партнера, со смешением ролей в семье. Не поступайте так с собой. И помните, что отношения — это про взаимодействие: если вы открываете сердце, пусть и ваш партнер сделает то же самое. В любом другом случае лучше расстаться. Берегите себя и работайте вместе над сохранением вашей пары. Считается, что любят нас не за что-то, а просто так. Но отношения — это больше, чем просто любовь. И работать над ними нужно постоянно в равных направлениях.