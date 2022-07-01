9 причин, почему отношения закончились

Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала, почему союз мужчины и женщин может распасться и о том, стоит ли всеми силами его сохранять

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Причина первая. Смешение ролей в паре

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Это когда партнер играет не свою роль: пытается быть либо родителем, либо ребенком, либо вообще Богом в отношениях. Мы говорим о ситуациях, когда женщина или мужчина пытаются контролировать друг друга: допрашивают, изматывают назиданиями. Ни о каком любовном взаимодействии здесь речи не идет. Или еще вариант, когда один из партнеров занимает позицию Всевышнего: требует, чтобы его слушались беспрекословно и буквально поклонялись ему. Все это про нездоровую коммуникацию в паре, которой однажды придет конец. Поэтому запомните: вы в отношениях равны и действовать следует именно с позиции равнозначности. Встаньте на свое место в вашем союзе и строить его экологично.

Причина вторая. Завышенные ожидания

Главный признак — вы все время хотите переделать партнера и живете в постоянном недовольстве. Это в корне неверно, ведь таким образом вы расходуете его и свою жизнь на деструктив. Примите партнера таким, какой он есть: оставьте попытки выжать из него «лимонный сок», если он является «морковкой».

Причина третья. Бездействие

В этом случае вы чувствуете себя несчастной в отношениях и ничего с этим не делаете. Как известно, отношения — это всегда дорога с двусторонним движением. Если кто-то начинает халтурить и перестает вкладываться, то они обязательно разрушатся. Поэтому ваша задача и задача вашего партнера постоянно расти, развиваться вместе. Ощущение того, что вы несчастны целиком и полностью находится в зоне вашей ответственности. Поэтому именно вам важно понять, что не так и постараться исправить это.

Причина четвертая. Несовпадение целей и ценностей

Они так или иначе должны у партнеров совпадать. Очень важно смотреть, о чем мечтает партнер, какие у него ценностные ориентиры. При их несостыковке с вашими лучше отношения даже не начинать.

Причина пятая. Ревность и контроль

Почему вообще партнеры ревнуют друг друга? Из-за глубинной неценности себя. Юлия Хадарцева: «Когда я чувствую себя львицей и царицей, то у меня появляется четкое осознание, что мой лев всегда вернется ко мне. А если он выбрал другую женщину, то здесь также бесполезно ревновать. Это его выбор». Вообще ревность и тотальный контроль — это эмоциональный терроризм, который изматывает обоих. И здесь стоит несколько раз подумать: а нужно ли вам это? Если вас делают своей вещью, все время за вами следят, ревнуют к каждому столбу — то с таким человеком, скорее всего, не нужно быть. Если вы сами очень ревнивы, поработайте со своей ценностью и дайте людям свободу. Поймите: вас либо любят и ценят, либо нет. И в одном и во втором случае ревновать бесполезно.

Причина шестая. Территориальная разобщенность

Отношения на расстоянии невозможно сделать по-настоящему глубокими и близкими. Рано или поздно они сойдут на нет. Ведь мы состоим из души, тела и личности. И тело должно контактировать с телом партнера. Если сейчас вы находитесь именно в таком союзе, не тешьте себя иллюзиями и обратите внимание на тех мужчин, которые находятся рядом с вами.

Причина седьмая. Отсутствие будущего

Такое случается, например, когда вам четыре года обещают развестись с женой, а вас держат в любовницах. Также у отношений нет будущего, когда у партнеров большая разница в возрасте. Конечно же, бывают и исключения. Но в большинстве случаев разница в возрасте ведет к различиям в ценностях и целях. Сюда же относятся серьезные несовпадения в религиозных вопросах. Эти аспекты нужно оценить еще на этапе знакомства.

Причина восьмая. Чувство вины

Когда вы в отношениях пытаетесь угодить. Вы как будто все время чувствуете себя виноватой, пытаетесь извиниться за все на свете. В какой-то момент чаша терпения переполнится, и отношения закончатся.

Причина девятая. Абьюз