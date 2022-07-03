Сексолог оценила сюжет "Amore More" о свободных отношениях

"Полиамория требует много сил и энергии. Это не так просто, как может показаться. Многие путают полиаморию с легализацией измены. Ко мне очень часто приходят пары и говорят: "Мы хотим попробовать полиаморные отношения". В диалоге выясняется, что попробовать хочет один из пары, а другой нет",