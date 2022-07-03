Сексолог оценила сюжет "Amore More" о свободных отношениях

Психолог и сексолог Инна Сорока заявила, что в сериале "Amore More" о полиаморных отношениях правильно изображены чувства персонажей. Она подчеркнула важность психотерапии для пар, впервые решивших ступить в подобный союз. Об этом Сорока заявила 1 июня на паблик-токе после показа финальных эпизодов шоу.
"Полиамория требует много сил и энергии. Это не так просто, как может показаться. Многие путают полиаморию с легализацией измены. Ко мне очень часто приходят пары и говорят: "Мы хотим попробовать полиаморные отношения". В диалоге выясняется, что попробовать хочет один из пары, а другой нет",
- отметила психолог.
Сексолог добавила, что практика свободных отношений существует не так долго, поэтому не изучена достаточно. Она подчеркнула, что парам, не сумевшим найти диалог между собой, стоит пройти обратиться за профессиональной помощью.
"Терапевт по-хорошему нужен каждому человеку, все мы немножечко нездоровы. Действительность такова, что люди приходят в терапию уже будучи в депрессии. Пары приходят на грани развода. Каждый решает сам, полигамен он или нет",
- подытожила Сорока.
Премьера драмеди "Amore More" состоялась 20 мая в онлайн-кинотеатре Kion. Сюжет сериала концентрируется на историях двух молодых пар: семейных Сергея и Елены с трудностями в браке и отношениях полиамора Георгия и девушки Алисы, которую не устраивает статус их отношений.