Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
32 минуты назад

3 опасных ошибки, которые нельзя допускать в начале романа

Мира Маркина

Вступая в новые отношения, мы, как правило, очарованы партнером, а потому рассчитываем, что роман не будет быстротечным. Однако этим фантазиям не всегда суждено осуществиться. Порой отношения заканчиваются уже спустя пару-тройку месяцев, и нередко это происходит из-за поведения одного из партнеров.

3 опасных ошибки, которые нельзя допускать в начале романа
Фото: Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Подробнее о том, как нельзя себя вести в начале отношений (а лучше и вовсе навсегда забыть об этих привычках) – в материале "Рамблера".

Вспоминать прошлое

Если вы не упускаете случая, чтобы рассказать нынешнему партнеру, в чем ваши бывшие лучше него, долго такие отношения не протянут. Едва ли его воодушевят рассказы о том, какие подарки вам дарили в прошлых отношениях, и каким выдумщиком был экс в постели.

Если вас что-то не устраивает в новом мужчине, попробуйте деликатно поговорить с ним об этом, не ссылаясь на прошлый опыт.

Контролировать каждый шаг

Почти всем людям нужно личное пространство и время на свои дела и увлечения, которые никак не связаны с отношениями. Засыпая мужчину звонками и тонной смс, вы не станете к нему ближе, а лишь вызовете раздражение. А еще дадите понять, что у вас нет своей жизни и своих интересов.

Строить долгосрочные планы

Мужчина может и сам сделать предложение спустя месяц романа. В таком случае логично обсудить с ним, в какую квартиру вы переедете и будете ли заводить детей. Но если спустя пару месяцев отношений партнер не готов вести вас под венец, а вы настойчиво день изо дня рассказываете, где хотели бы сыграть свадьбу и предлагаете имена для будущих отпрысков, очень скоро отношения могут подойти к концу.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители