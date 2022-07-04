3 опасных ошибки, которые нельзя допускать в начале романа

Вступая в новые отношения, мы, как правило, очарованы партнером, а потому рассчитываем, что роман не будет быстротечным. Однако этим фантазиям не всегда суждено осуществиться. Порой отношения заканчиваются уже спустя пару-тройку месяцев, и нередко это происходит из-за поведения одного из партнеров.

Фото: Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства" Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Подробнее о том, как нельзя себя вести в начале отношений (а лучше и вовсе навсегда забыть об этих привычках) – в материале "Рамблера".

Вспоминать прошлое

Если вы не упускаете случая, чтобы рассказать нынешнему партнеру, в чем ваши бывшие лучше него, долго такие отношения не протянут. Едва ли его воодушевят рассказы о том, какие подарки вам дарили в прошлых отношениях, и каким выдумщиком был экс в постели.

Если вас что-то не устраивает в новом мужчине, попробуйте деликатно поговорить с ним об этом, не ссылаясь на прошлый опыт.

Контролировать каждый шаг

Почти всем людям нужно личное пространство и время на свои дела и увлечения, которые никак не связаны с отношениями. Засыпая мужчину звонками и тонной смс, вы не станете к нему ближе, а лишь вызовете раздражение. А еще дадите понять, что у вас нет своей жизни и своих интересов.

Строить долгосрочные планы