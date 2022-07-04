Назван фактор, влияющий на сексуальное удовлетворение

Исследователи из Миссисипского университета выяснили, что понимание своих предпочтений оказывает большее влияние на сексуальное удовлетворение, чем общие знания о сексе. Работа ученых была опубликована в журнале Journal of Sex & Marital Therapy.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Исследователи опросили 484 студента в возрасте от 18 до 23 лет. Примерно 58% респондентов состояли на момент исследования в отношениях, почти 59% участвовали в курсе полового воспитания.

Для оценки общих знаний о сексуальном здоровье участники заполнили анкету из 56 вопросов о репродукции, контрацепции и заболеваниях, передающихся половым путем. Анкета также содержала вопросы о том, насколько они сексуально удовлетворены, уверены и компетентны.