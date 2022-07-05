Какие мужчины склонны к появлению проблем в постели

Исследователи-психологи изучили взаимосвязь между нарциссизмом и сексуальной активностью и обнаружили, что самовлюблённые мужчины чаще испытывают трудности с достижением оргазма или с преждевременной эякуляцией.

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В ходе исследования 1297 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет заполнили анкету, в которой рассказали о своих демографических характеристиках, состоянии здоровья, истории сексуальных отношений и отношений в течение предыдущих 12-24 месяцев, сексуальных дисфункциях и сексуальном нарциссизме.

Участников разделили на категории с низким, средним или высоким уровнем сексуального нарциссизма на основе их ответов. Люди с высоким уровнем сексуального нарциссизма полностью соглашались с такими утверждениями, как «В сексе мне нравится быть главным», «Я считаю, что у меня особый стиль занятий любовью», «Эмоциональная близость может легко помешать сексуальному удовольствию» и «Доставлять себе удовольствие в сексе важнее всего».

Оказалось, что сексуальный нарциссизм был положительно связан с некоторыми сексуальными проблемами: трудностями с достижением оргазма и преждевременной эякуляцией.