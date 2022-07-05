Не только оргазм: 7 признаков хорошего секса

Близость может быть качественной и удовлетворять не только физические, но и моральные потребности

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Конечно, оргазм — кульминация близости, но это не единственный показатель качественного секса. Специалисты уверены, что, если интим превращается в погоню за достижением оргазма, пропадает чувственность и страсть. При этом сексологи считают, что по-настоящему влияют на качество интимной жизни семь важных факторов.

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Оба партнера говорят о желаниях

Во время близости мы очень уязвимы, поэтому о своих желаниях говорить сложно, но, если и вы, и партнер можете озвучить, чего хотите в данный момент, значит, у вас сложились доверительные отношения, а секс в них всегда качественнее.

Секс — это удовольствие для двоих

Если близость становится способом заслужить доверие партнера, его любовь и нежность, то о качественном интиме не может быть и речи. Сам процесс должен доставлять удовольствие обоим партнерам и происходить в момент, когда оба хотят именно физической близости. Некоторые девушки пытаются впечатлить партнера, осваивая новые техники, развивая гибкость и изображая актрис кино для взрослых. Но в этой гонке совершенно теряются удовольствие и расслабление.

Вы чувствуете себя безопасно

Чтобы близость приносила радость, вы должны быть уверены, что партнер в порыве страсти не причинит вам боль. Если вы понимаете: одного слова достаточно, чтобы прекратить любое действие, то сможете по-настоящему расслабиться, не думая о своей безопасности.

Отказ от секса — не повод для обид

В семейной жизни наступают разные периоды. Иногда близость отходит на второй план. Если это не воспринимается, как личное оскорбление, партнер не давит и не шантажирует, значит, ваша интимная жизнь в полном порядке.

Интим становится лучше с годами

Не верьте стереотипам о том, что страсть умирает через три года. Множество пар считают, что их ощущения от близости стали лишь ярче с годами. Дело в доверии и открытости: у партнера появляется понимание ваших желаний и потребностей, а значит, удовольствия становится все больше.

Имитировать не надо

Имитация оргазма неизбежно, но не однозначно считывается мужчиной. На сознательном уровне он видит, что партнерша достигла пика наслаждения, значит, все хорошо, не нужно дополнительно стараться, спрашивать, чего она хочет — естественно, при таком подходе качество секса развиваться не будет. А подсознательно мужчина чувствует фальшь, и отношения начинают погрязать во лжи, что создает все больше напряжения. Если женщина пока не испытывает оргазм, есть более экологичные способы это исправить: секс-игрушки, интимная гимнастика, работа с сексологом.

Предварительные ласки не ограничиваются половыми органами