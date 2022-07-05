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56 минут назад

Москвичи рассказали о своем отношении к поцелуям в общественных местах

Газета.Ru

Две трети москвичей признались, что любят поцелуи. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного мобильным приложением «Город» для держателей карты «Тройка». Материалы имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Москвичи рассказали об отношении к поцелуям в общественных местах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При этом более 30% жителей столицы заявили, что им не нравится, когда пары целуются в общественных местах. 28% при этом отметили, что их умиляет вид влюбленных, которые целуют друг друга, 22% испытывают радость, 18% — безразличие.

Также горожане поделились своим отношением к поцелуям на первом свидании. Почти половина респондентов не против того, чтобы таким образом выразить симпатию, остальные опрошенные либо считают, что целоваться при первой встрече не стоит, либо затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, выяснилось, что чаще всего жители Москвы не целуются при встречах с друзьями и родными. В качестве приветственного жеста почти треть из них используют рукопожатие, 30% обнимаются, 19% ограничиваются словами. Целуют друг друга только 10% опрошенных, примерно столько же просто улыбаются друг другу при встрече.

Опрос проводился в преддверии Всемирного дня поцелуя, который отмечается 6 июля. Участниками стали более 6 тыс. человек.

Любовь,
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