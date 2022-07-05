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1 час назад

Причины, почему жена не хочет интимной жизни

Даша Краснова

Когда отношения становятся стабильными, заниматься любовью становится труднее. Вы становитесь ближе, возникает крепкое чувство доверия, а вот ощущение новизны пропадает. Когда мы влюбляемся, желание запускают гормоны, а затем состояние организма стабилизируется. Однако дело не только в новизне отношений. "Рамблер" расскажет, почему жена может не хотеть интимной жизни.

Причины, почему жена не хочет интимной жизни
Фото: unsplashunsplash

Усталость

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Женщины несут на себе большую часть быта: стирают, убирают, готовят еду и занимаются воспитанием детей. Из-за усталости вечером уже не до секса. Многие женщины совмещают быт с работой. Поэтому основной успех секса в долгих отношениях — это разделение обязанностей по дому.

Ученые выяснили, каждый дополнительный час сна повышает желание заняться любовью на 10%. Автор исследования доктор Дэвид Калмбах советует мужчинам дать жене возможность выспаться и только потом поговорить о сексе.

Обиды

Скопленные обиды часто становятся стеной между супругами. Иногда даже не совсем ясно, почему вдруг пропало желание, а партнер начал резко раздражать.

Поэтому важно проговаривать не только ссоры, которые уже актуальны, но и страхи, сомнения и сложные эмоции. Лучше обговорить все здесь и сейчас, чем возвращаться к одной и той же теме. Помните, негативные эмоции отравляют изнутри.

Уровень гормонов

Желание женщины может зависеть и от дня менструального цикла, так как уровень гормонов постоянно меняется. В первую неделю после менструации уровень этих гормонов в организме женщин самый низкий, поэтому либидо может снижаться.

Затем уровень гормонов начинает постепенно расти и достигает своего пика с 14 по 21 день месячного цикла. В этот период женщина больше всего хочет заняться сексом, а после овуляции сексуальное желание у женщин вновь снижается. Поэтому следить за циклом жены очень важно, плюс можно найти взаимосвязь между плохим самочувствием и настроением супруги и стать более внимательным.

Отсутствие прелюдий

Проблема большинства традиционного секса — отсутствие прелюдии. Женское возбуждение возникает постепенно, гораздо медленнее, чем у мужчин. Поэтому, если вы хотите, чтобы супруга хотела близости, нужно добиться, чтобы она получала от нее удовольствие.

Комплименты за ужином, телесный контакт, флирт, поцелуи и поглаживания перед и забота после играют важную роль в сексуальном возбуждении женщины.

Любовь,
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