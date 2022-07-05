Стало известно, в каких отношениях у женщин повышается либидо

Женщины испытывают наибольшее влечение к партнеру, находясь с ним в равноправных отношениях, выяснили психологи из Технологического университета Суинберна в Австралии. Об этом они рассказали в статье в журнале The Journal of Sex Research.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Исследователи опросили 299 женщин 18–39 лет, выяснив, как они оценивают свои нынешние отношения. Участницы отвечали на вопросы вроде «Кто больше знал о чувствах другого?», «Кто проводил свободное время так, как хотел?» и «Кто изменил свои привычки и поведение так, чтобы помочь партнеру или сделать ему приятно?» Участники оценивали свои ответы по пятибалльной шкале от «в основном мой партнер» до «в основном я».

Как выяснилось, те, чьи отношения были наиболее равными, с большей вероятностью соглашались с такими утверждениями, как «Отношения с партнером приносят мне много счастья», по сравнению с теми, кто находился в неравных отношениях. Женщины с большей удовлетворенностью отношениями, в свою очередь, сообщали о более высоком уровне сексуального влечения к партнеру.