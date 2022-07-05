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2 часа назад

Психолог Журавлева рассказала о способах обсуждения отношений с партнером без скандалов

Слово и Дело

Россиянам следует воздержаться от обесценивания проблем партнера, чтобы избежать скандалов при обсуждении отношений. Об этом заявила семейный психолог Татьяна Журавлева. Она поделилась советами по сохранению отношений.

Психолог назвала способы обсуждения отношений без скандалов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист утверждает, что чаще всего проблемы у пар возникают в результате неправильно выстроенной коммуникации. Она рекомендует чаще интересоваться партером, воздерживаясь от обвинений, обесцениваний и высмеиваний.

«Важно не только высказаться и выслушать партнера, но и принять то, что вам сказали»,

— подчеркнула она в беседе с изданием News.Ru.

Кроме того, психолог советует понятнее выражать свои чувства. Это позволит рассказать партнеру о своих предпочтениях и переживаниях, не обвиняя его в чем-либо. Журавлева подчеркнула, что возникшие в отношениях проблемы необходимо решать вместе.

Любовь,Татьяна Журавлева,
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