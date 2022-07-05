Психолог назвала способы обсуждения отношений без скандалов

Россиянам следует воздержаться от обесценивания проблем партнера, чтобы избежать скандалов при обсуждении отношений. Об этом заявила семейный психолог Татьяна Журавлева. Она поделилась советами по сохранению отношений.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Специалист утверждает, что чаще всего проблемы у пар возникают в результате неправильно выстроенной коммуникации. Она рекомендует чаще интересоваться партером, воздерживаясь от обвинений, обесцениваний и высмеиваний.

«Важно не только высказаться и выслушать партнера, но и принять то, что вам сказали»,

— подчеркнула она в беседе с изданием News.Ru.