Бывший футболист «Арсенала» вспомнил сумасшедшую историю с Аршавиным

Бывший футболист «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор рассказал историю про российского спортсмена Андрея Аршавина, с которым выступал в составе «канониров». Об этом сообщает Sport24.

Собеседник 38-летнего экс-форварда попросил вспомнить сумасшедшую историю с участием россиянина.

«Пожалуйста! В перерыве матча в раздевалке мы как-то услышали звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие звуки, которые характерны во время секса. Оказывается, Андрей смотрел порно на компьютере», — рассказал Адебайор.

Он подчеркнул, что российский хавбек — единственный на его памяти, кто позволял себе подобное. Адебайор добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Аршавиным.