Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
3 часа назад

Сексолог подсказала запоминающиеся места для интима

Lenta.ru

Разнообразить сексуальную жизнь можно с помощью запоминающихся локаций, подсказала сексолог и психотерапевт Александра Миллер. Ее слова приводит портал «Инфо24».

Сексолог подсказала запоминающиеся места для интима
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Миллер порекомендовала людям, которые устали от рутинного интима, обратить внимание на места массового скопления людей, в частности, нудистские пляжи, парковки и кинотеатры.

«Кино! Как мы можем догадаться, там на последних рядах могут происходить не только поцелуи», — намекнула Александра.

Также Миллер посоветовала при хорошей погоде попробовать заниматься сексом на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности, а в сильную жару поискать возможность удовлетворить свою страсть в прохладном подъезде.

Ранее психотерапевт Игорь Лях объяснил желание заняться сексом втроем. По его словам, оно может быть вызвано патологически повышенным половым влечением у мужчин (сатириаз) и женщин (нимфомания).

Любовь,Игорь Лях,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители