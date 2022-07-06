Горячий интим: как использовать воск в постели и не пострадать

Ваксплей пришел из БДСМ и стал жутко популярным. Причем и в контексте игры с доминированием, и как самостоятельная практика, направленная на расслабление. Однако не каждый знает, как провести игры со свечами безопасно. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, как использовать воск в постели, чтобы это не закончилось ожогами и пожаром.

Фото: социальные сети Маши Додо социальные сети Маши Додо

Поэтому в новой серии приняла участие девушка по имени Маша Додо. У нее есть свое, то есть «Машино хозяйство», которое стало самым большим ваксплей-проектом в России. Еще Маша открыла пространство Section, где проводят просветительские лекции и мастер-классы. Она объяснила, подойдут ли для игры с телом свечи из IKEA и как потом за собой эту роскошь убрать.

Таймкод:

1.00 — Что такое ваксплей

5.50 — Как сделать ваксплей безопасным

7.50 — Почему бытовые свечи не подходят

10.50 — Надо ли сначала пробовать свечи на себе, прежде чем взаимодействовать с другим

14.10 — Про уровни боли и зоны чувствительности

18.20 — Надо ли тушить свечку, когда капаешь

23.15 — Самая распространенная ошибка тех, кто пробует ваксплей

27.30 — Ваксплей — это вообще про секс

32.00 — Поговорили о работе около секс-работы

В подкасте участвовали:

Машино Хозяйство — свечи для игр

Section — лекции и мероприятия

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий