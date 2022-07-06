Горячий интим: как использовать воск в постели и не пострадать

Ваксплей пришел из БДСМ и стал жутко популярным. Причем и в контексте игры с доминированием, и как самостоятельная практика, направленная на расслабление. Однако не каждый знает, как провести игры со свечами безопасно. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, как использовать воск в постели, чтобы это не закончилось ожогами и пожаром.
Поэтому в новой серии приняла участие девушка по имени Маша Додо. У нее есть свое, то есть «Машино хозяйство», которое стало самым большим ваксплей-проектом в России. Еще Маша открыла пространство Section, где проводят просветительские лекции и мастер-классы. Она объяснила, подойдут ли для игры с телом свечи из IKEA и как потом за собой эту роскошь убрать.
Таймкод:
1.00 — Что такое ваксплей
5.50 — Как сделать ваксплей безопасным
7.50 — Почему бытовые свечи не подходят
10.50 — Надо ли сначала пробовать свечи на себе, прежде чем взаимодействовать с другим
14.10 — Про уровни боли и зоны чувствительности
18.20 — Надо ли тушить свечку, когда капаешь
23.15 — Самая распространенная ошибка тех, кто пробует ваксплей
27.30 — Ваксплей — это вообще про секс
32.00 — Поговорили о работе около секс-работы
В подкасте участвовали:
Машино Хозяйство — свечи для игр
Section — лекции и мероприятия
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова