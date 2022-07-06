Самарский сексолог рассказал, какие бывают поцелуи

- Поэтому нет ничего такого предосудительного в том, что мама поцеловала в губки своего сына, дочку маленькую или внучку, внучка. Мы же понимаем, когда целуемся, передаем энергию и принимаем. Вы понимаете же, какое счастье вам на душе и в сердце приходит, и вы чувствуете себя совершенно по-другому, поэтому здесь никакого противоречия нет.