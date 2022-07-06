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2 часа назад

Самарский сексолог рассказал, какие бывают поцелуи

СОВА

Главный внештатный сексолог Самарской области рассказал:

Самарский сексолог рассказал, какие бывают поцелуи
Фото: СОВАСОВА

- Поцелуи разные по своему характеру: чувственные поцелуи, страстные, любовные. Либо это поцелуи дружеские, как это часто в Европе - любят целоваться. Там традиция целоваться два раза, а у нас в России любят целоваться три раза. Например, со священником встретишься - обязательно нужно поцеловаться три раза.

Игорь Юрин отмечает, что роль у поцелуев разная. По его словам, даже если мать целует в губы ребенка, то это не носит эротического характера. А означает любовь и бесконечную преданность.

- Поэтому нет ничего такого предосудительного в том, что мама поцеловала в губки своего сына, дочку маленькую или внучку, внучка. Мы же понимаем, когда целуемся, передаем энергию и принимаем. Вы понимаете же, какое счастье вам на душе и в сердце приходит, и вы чувствуете себя совершенно по-другому, поэтому здесь никакого противоречия нет.

Также Игорь Юрин рассказал о пользе поцелуев. Они не только приносят радость, но и укрепляют здоровье.

Любовь,Игорь Юрин,
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