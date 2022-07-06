Факты о сексе после родов, которые вы могли не знать

Многие пары беспокоит вопрос возобновления активной сексуальной жизни после родов. Перерыв в интимных отношениях может затянуться на несколько месяцев, что приводит к проблемам во взаимопонимании между молодыми родителями. При этом существует несколько важных фактов о послеродовом сексе, о которых мы часто забываем.
К сожалению, первые попытки заняться сексом, особенно если после родов прошло не так много времени, оказываются плачевными. Хуже всего, если вы восстанавливаетесь после естественных родов. В этом случае нередко происходят кровотечения, которые могут напугать как партнера, так и саму женщину. Если вы кормите ребенка грудью, скорее всего, ваш организм будет восстанавливаться медленнее, поэтому на заживление стоит дать больше времени. Мы уже не говорим о частом опущении внутренних органов, из-за чего слишком плотный контакт вызывает неприятные ощущения.
И это совершенно нормально. Психика молодой мамы не всегда успевает быстро перестроиться, из-за чего либидо может снижаться. Мужчине в этот период может казаться, что жена просто охладела к нему и не воспринимает его как мужчину. Ваша задача убедить любимого в обратном и объяснить, что ваши чувства и, главное, желание к нему не ослабело, просто вам нужно время на полное восстановление, и уже тогда вы сможете порадовать его так, как он сам того не ожидает.
Проблема растяжения вагинальных мышц волнует многих женщин, которые рожали естественным путем, однако со временем происходит постепенное восстановление мышц, еще лучше, если вы не будете забывать о специальных укрепляющих упражнениях. Но в самые первые месяцы после родов мужчину может удивить непривычность ощущений — чувствительность может быть снижена из-за растяжения. Желательно объяснить мужчине данные тонкости организации женского организма, чтобы избежать неприятных вопросов.