Факты о сексе после родов, которые вы могли не знать

Многие пары беспокоит вопрос возобновления активной сексуальной жизни после родов. Перерыв в интимных отношениях может затянуться на несколько месяцев, что приводит к проблемам во взаимопонимании между молодыми родителями. При этом существует несколько важных фактов о послеродовом сексе, о которых мы часто забываем.

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С большой вероятностью секс будет болезненным

К сожалению, первые попытки заняться сексом, особенно если после родов прошло не так много времени, оказываются плачевными. Хуже всего, если вы восстанавливаетесь после естественных родов. В этом случае нередко происходят кровотечения, которые могут напугать как партнера, так и саму женщину. Если вы кормите ребенка грудью, скорее всего, ваш организм будет восстанавливаться медленнее, поэтому на заживление стоит дать больше времени. Мы уже не говорим о частом опущении внутренних органов, из-за чего слишком плотный контакт вызывает неприятные ощущения.

Женщина может не испытывать влечения

И это совершенно нормально. Психика молодой мамы не всегда успевает быстро перестроиться, из-за чего либидо может снижаться. Мужчине в этот период может казаться, что жена просто охладела к нему и не воспринимает его как мужчину. Ваша задача убедить любимого в обратном и объяснить, что ваши чувства и, главное, желание к нему не ослабело, просто вам нужно время на полное восстановление, и уже тогда вы сможете порадовать его так, как он сам того не ожидает.

Мужчина может удивиться новым ощущениям