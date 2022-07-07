4 опасных мифа о сексе, о которых пора забыть

Несмотря на то, что с течением времени общество становится все более раскрепощенным, тема секса по-прежнему часто табуируется. Оттого неудивительно, что партнеры нередко боятся открыто обсуждать свою интимную жизнь и продолжают верить в мифы о сексе.
Подробнее о распространенных убеждениях, которые не имеют ничего общего с реальностью и лишь вредят нам – в материале "Рамблера".
Сперматозоиды могут содержаться в предэякуляте, поэтому в теории для того, чтобы забеременеть, совсем необязательно дожидаться кульминации полового акта. Кроме того, в один момент с самоконтролем может не справиться даже партнер, с которым вы давно практикуете ППА.
Если вы хотите наверняка обезопасить себя от нежелательной беременности, используйте презервативы или противозачаточные таблетки. В случае с последними перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Одна из главных опасностей половых инфекций заключается в том, что долгое время они могут не проявлять себя. В частности, к таким болезням относятся хламидиоз, гонорея и герпес. Вот почему важно регулярно проходить обследование, а также не практиковать незащищенный половой акт, если партнер не предоставил справку об отсутствии заболеваний.
Наша культура кишит шутками о коротких половых актах и "скорострелах", которые не способны часами заниматься сексом. Однако на деле слишком долгий секс не равно хороший, и порой от подобного "марафона" не получает удовольствие ни мужчина, ни женщина. Любая продолжительность полового акта нормальна, если вас она устраивает.
Даже если женщина сильно возбуждена, у нее не всегда вырабатывается естественная смазка. Это может быть связано с приемом некоторых лекарств, обезвоживанием и гормональным фоном в данный момент. Кроме того, по мнению сексологов, лубриканты помогают избегать микротравм во время проникновения и повышают вероятность оргазма на 50%.