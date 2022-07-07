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3 часа назад

4 опасных мифа о сексе, о которых пора забыть

Мира Маркина

Несмотря на то, что с течением времени общество становится все более раскрепощенным, тема секса по-прежнему часто табуируется. Оттого неудивительно, что партнеры нередко боятся открыто обсуждать свою интимную жизнь и продолжают верить в мифы о сексе.

4 опасных мифа о сексе, о которых пора забыть
Фото: Кадр из фильма "Горькая луна"Кадр из фильма "Горькая луна"

Подробнее о распространенных убеждениях, которые не имеют ничего общего с реальностью и лишь вредят нам – в материале "Рамблера".

Прерванный половой акт – хороший способ контрацепции

Сперматозоиды могут содержаться в предэякуляте, поэтому в теории для того, чтобы забеременеть, совсем необязательно дожидаться кульминации полового акта. Кроме того, в один момент с самоконтролем может не справиться даже партнер, с которым вы давно практикуете ППА.

Если вы хотите наверняка обезопасить себя от нежелательной беременности, используйте презервативы или противозачаточные таблетки. В случае с последними перед применением проконсультируйтесь с врачом.

ЗППП может определить "на глаз"

Одна из главных опасностей половых инфекций заключается в том, что долгое время они могут не проявлять себя. В частности, к таким болезням относятся хламидиоз, гонорея и герпес. Вот почему важно регулярно проходить обследование, а также не практиковать незащищенный половой акт, если партнер не предоставил справку об отсутствии заболеваний.

Чем дольше секс, тем лучше

Наша культура кишит шутками о коротких половых актах и "скорострелах", которые не способны часами заниматься сексом. Однако на деле слишком долгий секс не равно хороший, и порой от подобного "марафона" не получает удовольствие ни мужчина, ни женщина. Любая продолжительность полового акта нормальна, если вас она устраивает.

Лубриканты нужны только тем, кто не возбуждается

Даже если женщина сильно возбуждена, у нее не всегда вырабатывается естественная смазка. Это может быть связано с приемом некоторых лекарств, обезвоживанием и гормональным фоном в данный момент. Кроме того, по мнению сексологов, лубриканты помогают избегать микротравм во время проникновения и повышают вероятность оргазма на 50%.

Любовь,
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