Какое приложение выведет изменщика на чистую воду

Если вы подозреваете мужчину в измене, совсем необязательно тайно читать его переписки и взламывать соцсети. Порой достаточно присмотреться к приложениям, которые есть в его телефоне.

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Подробнее о том, как быстро распознать изменщика – в материале "Рамблера".

Если вы увидели в телефоне своего партнера приложение для знакомств – это, как минимум, повод для серьезного разговора. Однако многие мужчины действуют более изощренно и маскируют "скрытые материалы" под безобидные иконки.

Этот способ вести двойную жизнь раскрыли пользовательницы Reddit:

"Оказывается, многие парни для того, чтобы скрыть свою тайную параллельную жизнь, используют специальные приложения, замаскированные под... калькулятор".

Данные сервисы можно найти как на Android, так и на iOS. В них можно прятать откровенные фото любовницы, переписки и даже браузер для тайного интернет-серфинга. Доступ к файлам получает лишь тот, кто знает пароль, а на первый взгляд приложение кажется обычным калькулятором.

Если мужчина активно пользуется приложением, его иконка будет в часто используемых. Как правило, данные сервисы называются подобным образом: Calculator X, Calc Box, Calculator Vault.