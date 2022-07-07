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2 часа назад

Половина россиян продолжает верить в любовь с первого взгляда

Inc-News

Хотя за последнее десятилетие количество романтиков заметно уменьшилось.

Половина россиян продолжает верить в любовь с первого взгляда
Фото: Inc-NewsInc-News

Как показало исследование сервиса SuperJob, в любовь с первого взгляда верит пятьдесят один процент россиян.

При этом лишь сорок процентов из числа этих романтиков подобное чувство испытали на себе. А остальные просто верят, что и к ним однажды любовь нечаянно нагрянет.

Любопытно, что мужчины верят в мгновенное чувство чаще женщин – пятьдесят пять процентов против сорока четырех.

А самым романтическим возрастом оказался 45+. Именно в этом возрасте верящих в любовь с первого взгляда больше, чем в возрасте от двадцати до тридцати пяти.

При этом стоит отметить, что при подобном опросе десятилетней давности в любовь с первого взгляда верили более семидесяти процентов респондентов.

Любовь,
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