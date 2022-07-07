Половина россиян продолжает верить в любовь с первого взгляда

Хотя за последнее десятилетие количество романтиков заметно уменьшилось.
Как показало исследование сервиса SuperJob, в любовь с первого взгляда верит пятьдесят один процент россиян.
При этом лишь сорок процентов из числа этих романтиков подобное чувство испытали на себе. А остальные просто верят, что и к ним однажды любовь нечаянно нагрянет.
Любопытно, что мужчины верят в мгновенное чувство чаще женщин – пятьдесят пять процентов против сорока четырех.
А самым романтическим возрастом оказался 45+. Именно в этом возрасте верящих в любовь с первого взгляда больше, чем в возрасте от двадцати до тридцати пяти.
При этом стоит отметить, что при подобном опросе десятилетней давности в любовь с первого взгляда верили более семидесяти процентов респондентов.