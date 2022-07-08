Россияне оценили надежность своих браков

Россияне высказали о надежности своих семей. Большинство граждан уверены в своем браке и делают совместные накопления, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос негосударственного пенсионного фонда Сбербанка СберНПФ.

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Респонденты оценили надежность своих браков: почти 60 процентов россиян (58) уверены в сохранении семьи до старости. Больше остальных не сомневаются в долговечности своего брака жители Махачкалы (83 процента), Ярославля (68 процентов), Тольятти (65 процентов), Кемерова (63 процента) и Барнаула (62 процента).

«Год назад таких респондентов было 54 процента. Еще четверть опрошенных сейчас говорят, что им "хотелось бы встретить старость вместе" (в 2021 году это намерение высказывали 28 процентов участников опроса)», — отметили специалисты.