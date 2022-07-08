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9 минут назад

25-летняя девушка рассказала об отношениях с 50-летним

Lenta.ru

Жительница Балтимора, США, рассказала об отношениях с мужчиной на 25 старше нее и пожаловалась на приставания мужчин в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mirror.

25-летняя девушка рассказала об отношениях с 50-летним
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Три года назад друг 25-летней бренд-менеджера Саманта Стинчкомб устроил ее на работу в ресторан, принадлежавший 50-летнему Билли Хьюзу. В первый месяц работы девушки Хьюз отсутствовал, но как только он появился в заведении, они сразу же нашли общий язык. Стинчкомб не смутило, что мужчина был на 25 лет старше нее.

Вскоре у них начались романтические отношения. Они признают, что поначалу сталкивались с трудностями в общении из-за того, что принадлежат к разным поколениям, но у влюбленных получилось разобраться с недопониманием. Семьи Стинчкомб и Хьюза приняли их выбор, но паре с разницей в возрасте все равно приходится сталкиваться с осуждением. По словам девушки, ей нередко предлагают стать содержанкой и обвиняют в том, что она живет с Хьюзом ради денег.

Девушка утверждает, что у нее никогда не было отношений лучше, чем с Хьюзом.

«Это самые счастливые и здоровые отношения, которые у меня когда-либо были. Мы оба — цельные личности, знающие себе цену и понимающие, как именно нам хочется, чтобы нас любили», — говорит она.

Любовь,
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