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1 час назад

Проблемы, которые вас ждут в паре с мужчиной на 20 лет старше

WomanHit.ru

Готовы ли вы к таким отношениям? Отношениями со взрослыми мужчинами грезит каждая четвертая девушка, если верить опросам. Но всегда ли такой партнер может принести счастье в паре? Психологи не могут дать однозначный ответ. Конечно, много зависит от обоих партнеров, и все же важно понимать некоторые моменты, с которыми девушке придется столкнуться в большинстве случаев, если она решит впустить в свою жизнь мужчину, который старше ее на несколько десятков лет.

Проблемы, которые вас ждут в паре с мужчиной на 20 лет старше
Фото: WomanHitWomanHit

Интимная жизнь может быть не такой качественной

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Если мужчина старше женщину примерно на десять лет, разницы в общении, в том числе интимном, можно и не заметить. Совсем другое дело, когда мужчина обгоняет партнершу на двадцать лет и более. Здесь уже могут возникнуть несовпадения в потребности в сексе — когда женщина в свой сексуальный расцвет, либидо мужчины уже значительно снижается. В этих случаях нередки измены и «доборы» интимных впечатлений на стороне. Естественно, со стороны женщины.

Мужчине могут быть не нужны новые дети

Как правило, у взрослых мужчин за 40 и тем более — за 50, уже есть дети, отношения с молодой девушкой такому мужчине крайне редко для того, чтобы снова погружаться в семейный быт. Конечно, со временем ни к чему не обязывающие отношения вполне могут перерасти в нечто большее, однако на первоначальном этапе мужчину привлекает легкость и энергия молодой девушки, поэтому в первые годы общения рассчитывать на пополнение в вашей паре не стоит, этот момент часто разочаровывает девушек.

У мужчины есть дети, о которых он не забывает

Пункт, плавно вытекающий из предыдущего. Взрослый мужчина за свою долгую жизнь уже успел обзавестись ребенком или несколькими детьми. Скорее всего, он если и не выплачивает алименты, то поддерживает своих детей в финансовом плане даже если они уже взрослые люди. Это нужно понимать и безусловно принимать, если вы вступаете в отношения со взрослым мужчиной. Кроме того, важно быть готовой к тому, что ваш мужчина будет тратить не только деньги, но и время на бывшую семью, причем иногда и на бывшую женщину, если они остались в хороших отношениях.

Мужчина будет вас ревновать и с трудом понимать

Чем старше мужчина, тем больше он будет переживать из-за взглядов посторонних мужчин в вашу сторону. Не исключено, что мужчина будет закатывать сцены ревности. Помимо этого взрослому мужчине трудно понять проблемы молодой девушки — ему будет казаться, что вы преувеличиваете и на этой почве может возникать очередной конфликт.

Любовь,
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