Проблемы, которые вас ждут в паре с мужчиной на 20 лет старше

Готовы ли вы к таким отношениям? Отношениями со взрослыми мужчинами грезит каждая четвертая девушка, если верить опросам. Но всегда ли такой партнер может принести счастье в паре? Психологи не могут дать однозначный ответ. Конечно, много зависит от обоих партнеров, и все же важно понимать некоторые моменты, с которыми девушке придется столкнуться в большинстве случаев, если она решит впустить в свою жизнь мужчину, который старше ее на несколько десятков лет.
Если мужчина старше женщину примерно на десять лет, разницы в общении, в том числе интимном, можно и не заметить. Совсем другое дело, когда мужчина обгоняет партнершу на двадцать лет и более. Здесь уже могут возникнуть несовпадения в потребности в сексе — когда женщина в свой сексуальный расцвет, либидо мужчины уже значительно снижается. В этих случаях нередки измены и «доборы» интимных впечатлений на стороне. Естественно, со стороны женщины.
Как правило, у взрослых мужчин за 40 и тем более — за 50, уже есть дети, отношения с молодой девушкой такому мужчине крайне редко для того, чтобы снова погружаться в семейный быт. Конечно, со временем ни к чему не обязывающие отношения вполне могут перерасти в нечто большее, однако на первоначальном этапе мужчину привлекает легкость и энергия молодой девушки, поэтому в первые годы общения рассчитывать на пополнение в вашей паре не стоит, этот момент часто разочаровывает девушек.
Пункт, плавно вытекающий из предыдущего. Взрослый мужчина за свою долгую жизнь уже успел обзавестись ребенком или несколькими детьми. Скорее всего, он если и не выплачивает алименты, то поддерживает своих детей в финансовом плане даже если они уже взрослые люди. Это нужно понимать и безусловно принимать, если вы вступаете в отношения со взрослым мужчиной. Кроме того, важно быть готовой к тому, что ваш мужчина будет тратить не только деньги, но и время на бывшую семью, причем иногда и на бывшую женщину, если они остались в хороших отношениях.
Чем старше мужчина, тем больше он будет переживать из-за взглядов посторонних мужчин в вашу сторону. Не исключено, что мужчина будет закатывать сцены ревности. Помимо этого взрослому мужчине трудно понять проблемы молодой девушки — ему будет казаться, что вы преувеличиваете и на этой почве может возникать очередной конфликт.