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2 часа назад

Психолог назвала три вещи, которые помогут сохранить верность в отношениях

РИА "ФедералПресс"

Психолог Светлана Плешакова рассказала, что должно быть в здоровых крепких отношениях и как защититься от измен.

3 вещи, которые помогут сохранить верность в отношениях
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По мнению эксперта, есть три вещи, которые спасут любые отношения. Правда, у мужчин и у женщин они отличаются.

Для мужчин важнее всего чувствовать себя значимыми и уникальными, видеть уважение со стороны женщины. На втором месте для них верность партнерши, а на третьем – удовлетворенность интимной жизнью в паре.

У женщин этот список отличается. Они считают, что важнее всего забота партнера, далее по списку – чувство защищенности в отношениях. На третьем месте – удовлетворенность во всех смыслах этого слова.

Психолог считает, что главная причина всех измен – неудовлетворенность в отношениях. Причем, это касается не только физической близости, но и всех остальных аспектов отношений. Также чувство неудовлетворенности может возникать из-за низкой самооценки одного из партнеров, пишет «МК.ру».

По мнению эксперта, чтобы сохранить отношения здоровыми, нужно честно и с уважением разговаривать и решать возникающие проблемы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что VK организовал бесплатную фотосессию для влюбленных в Красноярске.

Любовь,Светлана Плешакова,
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