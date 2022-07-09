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1 час назад

Кирстен Данст и Джесси Племонс поженились после 6 лет отношений

Родной город

Голливудская дива Кирстен Данст стала законной супругой актера Джесси Племонса. Пара узаконила свои отношения на Ямайке.

Кирстен Данст и Джесси Племонс поженились после 6 лет отношений
Фото: Родной городРодной город

– Я лишь могу подтвердить, что они заключили брак, – сообщил тайный источник американскому изданию Page Six, отказавшись сообщить какие-либо подробности о прошедшей закрытой церемонии.

Актеры познакомились еще в 2015 году на съемках сериала, в котором сыграли супругов, но встречаться начали лишь в 2016-м, после расставания Кирстен с Гарретом Хедлундом.

У Данст и Племонса уже есть два сына – Эннис и Джеймс Роберт. Сама актриса рассказала в интервью, что они с Джесси уже давно считают друг друга мужем и женой, но бракосочетание приходилось переносить из-за пандемии коронавируса.

Любовь,Джесси Племонс,Гаррет Хедлунд,
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