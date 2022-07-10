10 вещей, на которые мужчины смотрят на первом свидании

Первая встреча – это всегда очень волнительно. Оттого, какое будет произведено впечатление на партнёра, зависят отношения в дальнейшем.

Фото: CoLady CoLady

Конечно, универсальных способов не существует – все мы очень разные и у каждого свои соображения о том, как себя преподнести. Тем не менее есть определённые критерии, на которые люди в основном обращают внимание.

Видео дня

В этой статье попробуем разобраться в предпочтениях мужчин и выяснить, что в женщине для них является приоритетом, на какие её качества он однозначно «положит глаз».

1. Глаза

Пожалуй, ни один другой человеческий орган так не обнажает внутреннюю картину мира, как глаза. Исходящая от них энергетика имеет множество значений.

По ним можно определить, какие чувства в момент общения испытывает девушка. Цвет глаз, по большому счёту, для парня малоинтересен. Намного важнее, какими свойствами они обладают – притягивают к себе или, наоборот, отталкивают.

Бывает, что самый невинный взгляд излучает недюжинную силу. Он в состоянии сразить мужчину наповал, весьма красноречиво свидетельствуя о намерениях его обладательницы.

2. Улыбка

Второе, на что молодой человек непременно обратит внимание, будет улыбка. С ней женщина в представлении мужчины выглядит значительно привлекательнее.

Но только в том случае, если она искренняя.

Натянутость, фальшь однозначно вызовет отторжение. Также не лучший вариант для первого свидания – улыбка, вызванная сарказмом или насмешливостью.

К жизнерадостным людям в целом больше доверия, а когда в позитивном расположении духа находится симпатичная молодая особа, то ни один мужчина не в силах устоять.

3. Запах

Очень важной составляющей для целостного восприятия женщины является её аромат. Полагают, будто представители сильной половины человечества недостаточно внимательны к запахам, но это нет так.

Парень на свидании быстро определит, насколько притягательно для него благоухание девушки.

В парфюмерной индустрии существует великое множество ароматов, но самым волнующим будет тот, что окажется максимально близким к природному.

И если запах попадёт в самую точку, то он надолго останется у мужчины в памяти.

4. Волосы

Хороший ход со стороны женщины – оставить несколько капель духов в волосах. Их аромат расходится незаметно, зато сохраняется длительное время.

Несмотря на расхожее мнение, что парни предпочитают блондинок, в действительности для них важно, чтобы волосы выглядели ухоженными, независимо от длины, цвета и формы причёски.

Любая безжизненная растительность на голове только вызовет отторжение. И сложные салонные укладки в данном случае, скорее станут излишними.

Чем естественнее волосы будут выглядеть, тем больше шансов привлечь к себе внимание.

5. Голос

Давно подмечено, что в массе своей мужчинам нравится высокий женский голос.

Здесь на лицо инстинкт – ведь во всём животном мире подобные голоса относятся к маленьким по размеру существам. У парней на подсознательном уровне такая же ассоциация, которая вызывает желание защитить, проявить заботу.

Но это вовсе не значит, что у обладательниц низкого тембра меньше перспектив очаровать мужчину. Уверенное, свободное звучание без зажимов и излишней напористости, несомненно, покажется интересным.

6. Руки

Поскольку для многих парней умение девушки заботиться, вкусно готовить и создавать в доме уют имеет большое значение, на первой встрече они обязательно обратят внимание на её руки.

По степени их ухоженности мужчина постарается определить, какой потенциал у его партнёрши в качестве хозяйки.

Длинные, дизайнерские ногти необычных цветов или избыточное количество украшений на пальцах он вряд ли оценит. А вот нежная кожа рук, аккуратный маникюр без излишеств точно произведут соответствующее впечатление.

7. Фигура

Далеко не последнюю роль для мужчин играет женская фигура. Причём они не видят картинку целиком, а проявляют пристальный интерес к деталям.

В представительницах прекрасного пола их волнуют, прежде всего, грудь, ягодицы, бёдра. Такие типы фигур, как «песочные часы» и «груша» очень хорошо раскрывают подобные достоинства, следовательно, для парней они наиболее предпочтительны.

Но это вовсе не значит, что у девушек с другими пропорциями меньше шансов. Раскрепощённостью, уверенностью, навыками подчёркивать свои сильные стороны, можно запросто овладеть мужским сердцем.

8. Макияж

Принято считать, будто сильная половина человечества мало обращает внимание на то, какая косметика присутствует на лице у женщин.

Да, мужчина вряд ли определит, чем его партнёрша накрасила глаза – карандашом или подводкой, но невыразительность глаз или тусклый цвет лица он наверняка заметит.

Однако при нанесении макияжа важно не перестараться. Неестественное лицо, похожее на маску, ему совершенно точно не доставит удовольствия.

Косметика должна быть лёгкой, неброской, без ярких, вызывающих акцентов.

9. Чувство юмора

После непродолжительной визуальной оценки внешности женщины неизбежно наступает время общения. Учитывая обычную в таких случаях напряжённость, хорошим вариантом для разрядки ситуации представляется лёгкая, весёлая шутка.

Парень может испытать неловкость, если его остроумие не найдёт у девушки соответствующий отклик, да и в целом она будет выглядеть слишком серьёзной. Совместный смех способен объединить и создать отличный задел для дальнейшей беседы.

Женщина, обладающая чувством юмора, привлекает своей открытостью и готовностью к экспериментам.

10. Интеллект

Умная девушка всегда вызывает интерес у мужчины. Причём речь идёт не о голословной начитанности, а возможности анализировать и на этой основе делать правильные выводы.

Ему нравится, когда по одним только невербальным сигналам она в состоянии разгадать настроение партнёра, определив нужную тональность коммуникации.

Такая женщина без труда поймёт, в какой момент стоит рассказать забавный случай, внимательно выслушать или проявить участие. Её умение поддержать любой разговор, рассудительность, стремление узнать что-то новое, бесспорно, подкупает.

В завершение отметим, что для первого свидания женщина обычно тратит немало сил на поиски подходящего наряда, стараясь подчеркнуть таким образом свои выигрышные стороны.

Но чаще всего после встречи мужчина вряд ли вспомнит, во что была одета его спутница.

В памяти гарантированно зафиксируется её внешность, женственность, наличие или отсутствие спокойствия, уверенности в себе. Он точно отметит собственные ощущения и то, насколько сильным оказалось впечатление от дамы сердца.