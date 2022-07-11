Психолог раскрыла пять способов избежать семейных ссор

«Вы единое целое, и когда вы конфликтуете с ним, вы бессознательно спорите с самой собой. Ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, перестаньте зацикливаться только на себе: поймите, что партнер такой же человек, у него могут быть свои боли и травмы. И только совместно вы сможете их прожить, принять и отпустить», — пояснила Хадарцева.