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3 часа назад

Психолог поделилась способом расслабиться во время секса

Lenta.ru

Невозможность расслабиться во время интимной близости может быть вызвана стрессом, заявила семейный психолог Ирина Макеева. В беседе с «Газетой.ру» она поделилась способом «отключиться» от тревожных мыслей, которые могут мешать во время секса.

Психолог поделилась способом расслабиться во время секса
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению специалистки, расслабиться поможет концентрация на эмоциях и ощущениях, которые человек испытывает во время полового акта — и научиться этому можно.

«Есть медитации на концентрацию ощущений. Кроме того, лучше заблаговременно готовиться к сексу, думать об этом, развивать в себе фантазии», — объяснила Макеева.

Также «отключить мысли» можно, если партнеры будут раскрепощены и поглощены процессом. Психолог посоветовала не стесняться проявлять инициативу и откровенно заигрывать с возлюбленным.

Любовь,Ирина Макеева,
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