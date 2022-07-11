Почему глупо и не нужно стыдиться развода

Почему решение развестись не делает вас негодяем или "брошенкой с прицепом"? Всегда ли развод — это ошибка?

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Принято думать, что развод – самое страшное, что может случиться. За семью надо держаться, даже если она построена на лжи и манипуляциях, партнеры изменяют друг другу, без конца скандалят и бьют тарелки. А какой вой поднимается, когда распадаются «нормальные семьи», где супруги просто не сошлись характерами. «Не пил, не бил, домой деньги носил – чего ей еще надо?» «Не смог удержать такую женщину!» «Ох уж эти молодые, совсем не стараются».

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Крах отношений повсеместно осуждается, всем участникам разрыва вменяется чувство вины и «плохости». Предлагаем разрушить негативные стереотипы на тему развода. Разбираем с врачами психологами и психотерапевтами, что не так с подобными убеждениями, а также как следует воспринимать сам развод и строить свою жизнь дальше.

Развод и чувство вины

Принято считать, что разрыв семейных отношений — это "маленькая смерть" и, по сути, так оно и есть, особенно для пар, проживших более года в браке. Безболезненно это мало у кого проходит, но и винить себя за этот этап жизни тоже не стоит.

"Винить себя за развод, это равносильно тому, что мы будем винить слепого за то, что он слепой. Вы не могли иначе поступить в моменте, просто не умели", - подчеркивает психолог-практик Ирина Бабурина.

• Развод не делает вас неудачником и плохим человеком

Существует миф, будто с хорошими людьми не могут случаться плохие вещи, мир справедлив, если вы выбрали себе в партнеры тирана или заядлого игромана – значит, вы этого заслуживаете, сами во всем виноваты. Но это когнитивное искажение, которым мы пытаемся придать хаосу ощущение предсказуемости, сделать мир понятным и контролируемым. На самом деле плохие вещи просто случаются, это не карма, не наказание, не испытание веры, это просто факт. Вы можете терпеть плохое к себе отношение, а можете не терпеть. Бороться за свою семью или не бороться. Вы никому ничего не должны! Развод не делает вас плохим, наоборот, подобный шаг требует мужества и честности перед собой, близкими.

"Когда мы отличаем здоровый стыд от токсичного, важно помнить следующую цитату: "Господи, дай мне спокойствие - принять то, что я могу не могу изменить; храбрости - изменить то, что могу; и мудрости, чтобы отличить одно от другого."

Поэтому не всегда нужно стыдиться развода в отношениях. Иногда — это единственная мера, которую нужно принять и которая открывает врата для ценного и настоящего", - подмечает психолог Владлен Климашин.

• Развод не означает, что вы не старались сохранить семью

Люди, которые вас судят, не видят картины целиком. Никто не видит, сколько слез было пролито, каких усилий стоило это решение – подать на развод, чтобы сохранить себя и психическое здоровье своих детей.

"Не стоит винить себя на развод, это не вина кого-то, это не кошмар в жизни. Это просто завершение. В этом мире многие процессы завершаются: день и ночь, времена года и пр. Смотрите на развод не только как на окончание прошлого, но и как на открытые ворота в будущее. А бывшего партнера воспринимать как соратника, с которым вы прошли совместный путь, но дальше не хотите иметь с ним дел. Если у вас есть дети, то совместный путь продолжается в родительстве. Вы завершили отношения как мужчина и женщина, но продолжаете вместе растить детей. И это тоже совместный проект", - отмечает процесс-ориентированный терапевт и перинатальный психолог Юлия Притчина.

• Развод – не ошибка, а начало новой (лучшей) жизни

Глупо чувствовать себя виноватыми за то, что поставили точку в плохой игре. Если в этих отношениях вам было плохо, вы чувствовали себя не на своем месте, теряли уверенность в себе и радость – зачем заниматься саморазрушением? Да, вы выбрали не того человека, зато получили опыт, смогли лучше понять себя, чего вы хотите от семейной жизни. Даже если вы прожили вместе не один десяток лет, не обесценивайте прошлое, не перечеркивайте все, что между вами было. Поблагодарите партнера за счастливые воспоминания, рождение любимых детей, первые годы совместной жизни. Мы все меняемся, наши желания меняются и приоритеты, это нормально – расти над собой, хотеть большего, идти дальше. Эти отношения не были ошибкой, они стали ступенью для нового лучшего будущего, в прошлом вы не могли сделать другой выбор.

Кроме того, врач-психотерапевт, автор более 150 книг по психологии Рушель Блаво отмечает, что винить себя в данной ситуации не нужно хотя бы потому, что: "во-первых, в разводе всегда ответственность за этот шаг лежит на двух взрослых людях. Во-вторых, существует большая разница между логичным объяснением негативного результата определёнными факторами и постоянным поиском виноватого, которым чаще всего оказываетесь вы".

Причиной же такой причинно-следственной связи является ее простота, где за неимением иных кандидатов в разводе виноватым во всех бедах начинают считать себя.

"Нужно принять, что это жизнь и многие ситуации происходят просто потому, что так сложились обстоятельства. В подобных ситуациях просто необходимо перевести свой фокус внимания с мыслей: “Как же жаль, я так виновата, всё испортила, что же теперь делать...” на мысли:“Я не очень рада тому, как все вышло, но благодаря этой ситуации я смогу стать сильнее, мудрее и теперь передо мной столько всего нового!”. Получится не сразу, но как только вы начнете во всем искать позитив, вам определённо станет проще жить", - добавляет врач-психотерапевт, автор более 150 книг по психологии Рушель Блаво.

Как не винить себя за закончившиеся отношения?

Человек так или иначе проходит несколько стадий, о которых Вы, возможно слышали: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Чувство вины может сопровождать нас на каждой из стадий и даже всплывать после прохождения последней, тем самым отравляя нам жизнь. Поэтому стоит уделить внимание этому чувству. И для этого психолог Центра Secrets Анна Стеф отмечает необходимость:

Осознания, что испытывать вину в подобной ситуации — это нормально, но пользы оно не принесёт ни Вам, ни остальным участникам процесса. Другими словами, никому не станет легче от того, что Вы себя вините.

Снятия с себя ту долю ответственности, которая Вам не принадлежит. Даже если инициатива развестись исходила от Вас, пару создавали 2 человека. Значит и ответственны за все происходящее оба.

Говорить себе слова: "Я достаточно хороший человек", "Прошлое в прошлом, и его не изменить, мне важно, каким будет мое настоящее и будущее", "Ошибаться можно, это нормально. Иметь трудности тоже", "Я принимаю себя такой, какая я есть, со всеми слабостями и ошибками", "Просить помощи и поддержки — это нормально".

Но как сделать так, чтобы перестать стыдиться развода тогда, когда есть все основания взять и прекратить отношения?

Для решения данной ситуации психолог Владлен Климашин советует пересмотреть те идеи на достоверность от окружающих, которые вызывают у вас стыд, кстати этим занимается когнитивно-поведенческий подход, который является сейчас наиболее научно обоснованной формой психотерапии, например:

Вы развелись потому, что не умеете выстраивать отношения в браке. Вы безответственный человек и у вас отсутствуют ценности в жизни.

Но так ли это? Ведь человек может хорошо уметь выстраивать отношения, но при этом так и не найти общий язык со своим партнером просто потому, что партнер отказывается его слышать или работать над собой. И сколько не проявляй инициативы и ответственности в том, чтобы реанимировать отношения, все будет тщетно, потому что качество отношений в браке зависит от усилий обоих партнеров, а не только от ваших. Вашей ценностью может быть здоровые отношения и работа над собой, но у вашего партнера может быть иная ценность - например оставить все как есть и быть в комфорте.

Развод — это неправильно. Вы портите институт семьи в социуме и ваш ребенок, который подрастет - будет таким же.

Институт семьи — это в первую очередь тренировка выстраивать близкие, теплые отношения. Это тренировка эмпатии, чувствительности и ответственности.

Ребенок, который растет в такой системе с большей вероятностью сформирует свою норму именно на таких отношениях. Но что, если в отношениях уже 7 лет подряд между супругами холод, конфликтность, измены и угрозы для ребенка? Какая норма будет сформирована у ребенка в этом случае? Можем ли мы говорить об институте семьи в этом контексте взаимоотношений? Нет. Ответственностью здесь будет не поддерживание штампа, формируя как свое недовольство в браке, так и психологические травмы ребенка - а выход из отношений ради создания нового и настоящего.

Как правильно пережить неприятный опыт и жить дальше?

Психолог, игропрактик, автор канала в Телеграм "Про Ресурс" Карина Морозова рекомендует следующие действия, которые помогут пережить разрыв отношений и вернуться к привычному ритму жизни:

Фиксировать своё состояние. «Я сейчас в бешенстве», «Я чувствую тоску».

Разрешать себе плакать, кричать, бить стену/подушку. Безопасно для окружающих.

Писать письма о чувствах к партнеру. «Я ненавижу тебя за то, что ты…», «Мне так жаль, что ты…». Отправлять, конечно, не нужно.

Выделять больше времени на что-то приятное для себя. Чем больше у нас ресурса, тем легче проживаются сложности.