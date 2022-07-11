5 причин, почему мужчина не звонит и не пишет

Первое свидание, романтический ужин – и, казалось бы, вот они, настоящие отношения. Но вдруг спутник перестает выходить на связь. Почему так происходит, пояснили специалисты.

Фото: Родной город Родной город

По словам психологов, одной из причин, почему не звонит мужчина после свидания, может оказаться, что вы на самом деле ему не понравились. На встрече он мог поддерживать оживленный разговор, смеяться над различными шутками. Однако возможно, что парень всего лишь был вежлив и при этом хотел, чтобы вечер скорее закончился.

Еще одной причиной, почему мужчина не выходит на связь, эксперты назвали выжидательную тактику. Если он действительно выбрал такую тактику, то через 3 дня обязательно позвонит и напишет.

Из-за заниженной самооценки мужчина тоже может не перезванивать.

«Некоторые мужчины считают, что они не достойны быть с такой классной девушкой, как вы. Такое бывает, поскольку многие люди страдают заниженной самооценкой»,

– передает ТГ-канал «Популярная психология».

Обратной стороной может оказаться самолюбие. Многие парни не переносят, если девушки рядом с ними умнее или богаче их. Даже если спутница им сильно понравилась, они, скорее всего, не захотят поставить под удар свои самолюбие и гордость.