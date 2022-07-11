Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
2 часа назад

Пользователи сети поспорили о самом ужасном ответе на фразу "я тебя люблю"

Газета.Ru

Пользователи популярного интернет-форума Reddit обсудили, что является самым худшим ответом на фразу "я тебя люблю". Самым популярным ответом стало "сообщение прочитано".

Пользователи поспорили о худшем ответе на фразу "я тебя люблю"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По мнению юзеров, отсутствие какой-либо реакции - самая худшая реакция на признание в любви.

"Я боялся, что ты это скажешь",

- написал еще один комментатор, собравший много поддержки на форуме.

"Будучи подростком, мой друг ждал целых три дня после двухминутного голосового признания и, наконец, ответил просто… "Спасибо",

- поделился историей еще один посетитель Reddit.

Помимо этого, некоторые люди предположили, что очень неприятным ответом на эту фразу будет сообщение о том, что объекту воздыхания нравится другой человек. А один пользователь рассказал, как возлюбленный его родственницы в ответ на признание в любви сообщил, что он влюблен в ее сестру.

"Поговорите еще о неловкой свадьбе",

- пошутил он.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители