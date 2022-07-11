Пользователи поспорили о худшем ответе на фразу "я тебя люблю"

Помимо этого, некоторые люди предположили, что очень неприятным ответом на эту фразу будет сообщение о том, что объекту воздыхания нравится другой человек. А один пользователь рассказал, как возлюбленный его родственницы в ответ на признание в любви сообщил, что он влюблен в ее сестру.