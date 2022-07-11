Пользователи поспорили о худшем ответе на фразу "я тебя люблю"

Пользователи популярного интернет-форума Reddit обсудили, что является самым худшим ответом на фразу "я тебя люблю". Самым популярным ответом стало "сообщение прочитано".
По мнению юзеров, отсутствие какой-либо реакции - самая худшая реакция на признание в любви.
"Я боялся, что ты это скажешь",
- написал еще один комментатор, собравший много поддержки на форуме.
"Будучи подростком, мой друг ждал целых три дня после двухминутного голосового признания и, наконец, ответил просто… "Спасибо",
- поделился историей еще один посетитель Reddit.
Помимо этого, некоторые люди предположили, что очень неприятным ответом на эту фразу будет сообщение о том, что объекту воздыхания нравится другой человек. А один пользователь рассказал, как возлюбленный его родственницы в ответ на признание в любви сообщил, что он влюблен в ее сестру.
"Поговорите еще о неловкой свадьбе",
- пошутил он.