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2 часа назад

Названа лучшая поза для женского оргазма

Lenta.ru

Врачи-гинекологи из частной нью-йоркской клиники New H Medical назвали лучшую позу для достижения женского оргазма. Об этом сообщает издание The Sun.

Названа лучшая поза для женского оргазма
Фото: UnsplashUnsplash

В исследовании приняла участие пара добровольцев, которая занималась сексом в пяти наиболее популярных позах, а медики при помощи ультразвукового сканера отслеживали показатели кровотока в клиторе женщины.

Эксперимент показал, что гетеросексуальным женщинам проще всего достичь оргазма в миссионерской позиции, если под таз подложена подушка. Именно в этом положении кровоток в клиторе был самым интенсивным.

Самой неэффективной позой оказалась «догги-стайл». Руководитель исследовательской группы, врач-гинеколог, доктор медицинских наук Кимберли Лови объяснила это тем, что при сексе в таком положении кровоток в клиторе увеличивается незначительно из-за наименьшего числа прямых контактов с ним.

Ранее психолог Гэри В. Левандовски рассказал о том, как построить здоровые и гармоничные отношения. По мнению эксперта, справиться со многими психологическими проблемами поможет самопознание.

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