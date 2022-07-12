Куда пропадает мужчина после первого свидания

Его точно не украли и не заперли дома.

Каждая женщина, отправляясь на первое свидание, планирует показать себя с лучшей стороны, однако приглашение на второе и последующие свидания некоторые женщины, даже самые уверенные в себе, получают не всегда. В чем же дело? Неужели он забыл перезвонить? Не совсем так. Мы поговорили с психологами на одну из самых животрепещущих тем для любой женщины в поиске, чтобы понять, что движет мужчинами, уходящими «в закат».

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Вы говорите много. Очень много

Что интересно, не каждая женщина замечает за собой такой момент. Излишнюю говорливость многие списывают на общительность и дружелюбность. Однако свидание, особенно первое, — это не способ вылить на своего собеседника информацию о своей жизни. Первое свидание необходимо, чтобы и вы, и ваш потенциальный избранник смогли понять, готовы ли вы продолжать общение, не стоит посвящать избранника во все свои проблемы и рассказывать о домашних питомцах. Об этом потом. Не каждый мужчина готов к такому напору, а потому предпочитает отказаться от дальнейшего общения.

Вы не оправдали ожиданий

Всем нам хочется быть лучше, чем мы есть на самом деле. По крайней мере, хочется казаться. Некоторые женщины просто не могут остановиться, когда происходит их знакомство с фоторедактором. Иногда фото в Сети и женщина в реальности — две разные «планеты». Мужчину в этом случае можно понять, ведь он шел на свидание с голливудской звездой, а пришли вы, вся такая несовпадающая с образом, который же сами и создали в голове мужчины. Не надо так, и тогда мужчина не будет сбегать, роняя тапки.

Вы агрессивны

Да, и такое может быть. Многие женщины под напором и агрессией скрывают неуверенность в себе, что прекрасно чувствуют мужчины. В этот момент становится некомфортно обеим сторонам. Забудьте про подколы, шутки ниже пояса и обесценивание, обернутое в шутку. Мужчина этого не оценит. Он идет на свидание, чтобы искупаться в женской энергии, а вы дарите ему дополнительный стресс. Спрашиваете, почему он не перезвонил?

На все готова