5 причин, почему мужчина не торопится с сексом

В обществе принято считать, что мужчины готовы к интимной близости на любом этапе отношений – встречаетесь вы пару дней или пару месяцев. Однако на самом деле нередко случается так, что секс из раза в раз откладывается по инициативе мужчины. Подробнее о причинах, по которым это может происходить – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "500 дней лета" Кадр из фильма "500 дней лета"

Он выбирает подходящий момент

Если ваш поклонник тот еще романтик, неудивительно, что он не торопится с сексом. Вполне возможно, что мужчина хочет сделать вашу первую совместную ночь незабываемой, и прямо сейчас думает, как организовать все наилучшим образом.

Он рассчитывает на серьезные отношения

Стереотип, согласно которому секс на первом свидании говорит о несерьезности намерений и о том, что эти отношения никуда не приведут, постепенно уходит в небытие. Но вместе с тем многие мужчины по-прежнему не торопятся как можно скорее склонить женщину к интиму, если хотят построить долгосрочные отношения. Таким образом они как бы выказывают уважение и говорят о том, что до интимной близости им хочется лучше узнать свою спутницу.

Он испытывает стресс

Серьезные проблемы на работе или в других сферах жизни могут сильно влиять на либидо, даже если мужчина по-настоящему в вас влюблен. В этом случае важно поддержать партнера и помочь ему снизить градус напряжения.

Он боится вас спугнуть

Возможно, мужчина и хотел бы заняться сексом в первые недели отношений, но опасается вашей реакции на его излишнюю напористость. Если вы и сами уже готовы перейти от слов к делу и чувствуете, что партнер хочет того же, не бойтесь поговорить с ним об этом.

У него низкое либидо