5 причин, почему мужчина не торопится с сексом

В обществе принято считать, что мужчины готовы к интимной близости на любом этапе отношений – встречаетесь вы пару дней или пару месяцев. Однако на самом деле нередко случается так, что секс из раза в раз откладывается по инициативе мужчины. Подробнее о причинах, по которым это может происходить – в материале "Рамблера".
Если ваш поклонник тот еще романтик, неудивительно, что он не торопится с сексом. Вполне возможно, что мужчина хочет сделать вашу первую совместную ночь незабываемой, и прямо сейчас думает, как организовать все наилучшим образом.
Стереотип, согласно которому секс на первом свидании говорит о несерьезности намерений и о том, что эти отношения никуда не приведут, постепенно уходит в небытие. Но вместе с тем многие мужчины по-прежнему не торопятся как можно скорее склонить женщину к интиму, если хотят построить долгосрочные отношения. Таким образом они как бы выказывают уважение и говорят о том, что до интимной близости им хочется лучше узнать свою спутницу.
Серьезные проблемы на работе или в других сферах жизни могут сильно влиять на либидо, даже если мужчина по-настоящему в вас влюблен. В этом случае важно поддержать партнера и помочь ему снизить градус напряжения.
Возможно, мужчина и хотел бы заняться сексом в первые недели отношений, но опасается вашей реакции на его излишнюю напористость. Если вы и сами уже готовы перейти от слов к делу и чувствуете, что партнер хочет того же, не бойтесь поговорить с ним об этом.
Не исключено, что мужчина не торопится заняться сексом, просто потому что... не хочет. И дело не в том, что вы его не привлекаете, а в том, что у него низкая половая конституция. Возможно, ему хватает секса раз в несколько месяцев. Чтобы не мучить себя догадками, в данном случае лучше также задать прямой вопрос.